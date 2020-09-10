Посол России подарил Лукашенко карту с намеком. Видео

Мирослав Семенюк Мир 00:39, 11.09.2020 Обновлено: 00:51, 11.09.2020

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко книгу с картами теперешних белорусских территорий в составе Российской империи XIX века.

Как сообщает БелТА, дипломат подарил белорусскому лидеру факсимильное издание книги 1866 года, где содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи.

Так Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", – заявил посол.

Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения
belta.by

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко может посетить Москву в ближайшее время.

Источники в российских госструктурах, занимающихся белорусским направлением, в качестве возможной даты визита Лукашенко к Путину назвали 14 сентября.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Полицейские со всей Украины записали видео в поддержку нацгвардейца Маркива

Хасидов, устроивших погром в Умани, выдворят из Украины, – Геращенко

Террористы обстреляли позиции ВСУ около Шумов

Киев внесли в "оранжевую" зону карантина: новый список по Украине

В Умани хасиды разрушили карантинные ограждения у могилы раввина Нахмана. Видео