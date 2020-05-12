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12 мая • обновлено в 21:09
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Посол пригрозил оставить Турцию без туристов из-за исполнения советской "Катюши"

1.5т
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Украинского посла в Турции Андрея Сибиху возмутило исполнение советской песни "Катюша" в курортном городе Аланья 9 мая. Он пригрозил стране отсутствием украинских туристов.

Об этом Сибиха сообщил в Twitter, опубликовав соответствующее видео, на котором несколько человек в советской военной форме, стоя на микроавтобусе с турецким флагом, поют "Катюшу" на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?" – написал Сибиха.

Посол пригрозил оставить Турцию без туристов из-за исполнения советской "Катюши"

Посол пригрозил оставить Турцию без туристов из-за исполнения советской "Катюши"

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница из российского Екатеринбурга Каролина Черных простояла 1 час и 17 минут на гвоздях и посвятила этот рекорд ветеранам Второй мировой войны. Все это время она слушала советские песни про войну и смотрела фильм "В бой идут одни "старики".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Турция
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