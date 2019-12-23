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23 декабря • обновлено в 11:42
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Посол Эстонии рассказал о сотрудничестве с Украиной в киберсфере

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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск рассказал, что результаты мозгового штурма IT-сектора, который прошел в рамках встречи украинского и эстонского президентов, будут введены в работу в течении следующих трех лет.

Как он рассказал в программе "Евроинтеграторы" на ObozTV , рабочая группа, которая занимается этими вопросами встречается каждые полгода. По его словам это сможет помочь во внедрении идеи проекта "государство в смартфоне".

"Это совместное сотрудничество. Задействованы оба государства плюс частный сектор. И, как мы видели в Эстонии, лучшим результатом является сотрудничество государственного и частного секторов", – рассказал Кууск.

Посол Эстонии Каймо Кууск

Посол Эстонии Каймо Кууск

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Также он рассказал, что Эстония и Украина плотно сотрудничают в киберсфере. Например, основа платформы обмена данными "Трембита" – это эстонская система X-ROAD.

"Наша X-ROAD функционирует несколько лет, и она уже вдохновила несколько стран, и Украина среди них. И мы рады помочь строить у вас фактически подобную функционирующую систему", – сказал посол.

Он добавил, что кроме этого, существует еще несколько проектов. В частности, в Украине работают частные эстонские компании. LIFT99, например, делает стартапы, и вскоре начнется пилотный проект по электронной системе пересечения границы вместе с украинской таможней.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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