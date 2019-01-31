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Посол ЕС в России устроил демарш из-за Украины

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер пошел на официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за украинских политических пленных.

"Посол напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", – рассказал официальный представитель ЕС, передает DW.

Отмечается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи.

Новости
"Должны ответить на агрессию": ЕС пригрозил России из-за Украины

Маркус Эдерер

Маркус Эдерер

Euromag.ru

В свою очередь постпредство РФ при ЕС утверждает, что на встрече якобы обсуждалась "ситуация в Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива".

В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиальный подход в отношении к грубым нарушениям прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма в Украине".

Демарш – классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И в чем проблема? ЕС ждет ответа, чего еще надо то? Они что могли, то сделали. Демарш вон использовали. Это такая традиция - западные страны предъявляют России претензии, или выражают протест против чего-либо. В ответ их дипломатично посылают на х*й. С учетом того, насколько распространился в западных странах гомосексуализм...видимо они послушно идут туда, куда послали.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Мокшане вшивые какие-то непоследовательные, то у них Гройсман, Вальцман, Парубий с Турчиновым. То антисимитизм. Воистину дебилы б*ля.
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