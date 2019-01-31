Посол ЕС в России устроил демарш из-за Украины

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер пошел на официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко из-за украинских политических пленных.

"Посол напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", – рассказал официальный представитель ЕС, передает DW.

Отмечается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи.

Маркус Эдерер Euromag.ru

В свою очередь постпредство РФ при ЕС утверждает, что на встрече якобы обсуждалась "ситуация в Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива".

В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиальный подход в отношении к грубым нарушениям прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма в Украине".

Демарш – классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию, выразить протест и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.

В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

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