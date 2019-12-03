"Последует со всех стран!" В НАТО заявили об ответе на "агрессию России"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс незамедлительно и в полном объеме ответит на возможную агрессию России, в частности против стран Балтии и Польши.

Об этом он сообщил в нескольких интервью по поводу проведения саммита Евроатлантического Альянса, который сейчас проходит в Лондоне. Его слова цитирует Reuters.

"Посредством присутствия сил НАТО в Польше и в странах Балтии мы посылаем России очень сильный сигнал: в случае нападения ответ последует от всех стран Альянса", – заявил он.

Йенс Столтенберг заявил об ответе НАТО на "агрессию России"

Также Столтенберг подчеркнул, что он против более внятной оборонительной политики Европейского Союза. Однако считает, что в случае с возможной агрессией РФ "нет смысла пытаться заменить НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более опасной и непредсказуемой для стран НАТО. По его словам, РФ инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности.

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