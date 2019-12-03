Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Последует со всех стран!" В НАТО заявили об ответе на "агрессию России"

3.2т
Читать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс незамедлительно и в полном объеме ответит на возможную агрессию России, в частности против стран Балтии и Польши.

Об этом он сообщил в нескольких интервью по поводу проведения саммита Евроатлантического Альянса, который сейчас проходит в Лондоне. Его слова цитирует Reuters.

"Посредством присутствия сил НАТО в Польше и в странах Балтии мы посылаем России очень сильный сигнал: в случае нападения ответ последует от всех стран Альянса", – заявил он.

Новости
"Не будем отвечать": в НАТО сделали заявление об аннексии Крыма Россией

Йенс Столтенберг заявил об ответе НАТО на "агрессию России"

Йенс Столтенберг заявил об ответе НАТО на "агрессию России"

Также Столтенберг подчеркнул, что он против более внятной оборонительной политики Европейского Союза. Однако считает, что в случае с возможной агрессией РФ "нет смысла пытаться заменить НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более опасной и непредсказуемой для стран НАТО. По его словам, РФ инвестирует в создание ядерного оружия и нарушает Договор о размещении ракет средней и меньшей дальности.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Саммит НАТО в Великобритании" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Саммит НАТО в Великобритании
Персона
Йенс Столтенберг
Место
США
Теги
НАТО Европейский Союз Россия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
53
83
Смешно
10
Интересно
28
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Да кому они нужны*?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Смех, да и только )))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
фил филька
фил филька
риторика ради риторики
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги