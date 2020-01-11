"Последует массовый ответ": чем закончится возможная война США и Ирана

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Тимофей Милованов – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Святослав Денисенко – эксперт-международник, экс-сотрудник Национального института стратегических исследований, Сергей Кругляковский – представитель ТПП Украины в Иране говорили об американо-иранском конфликте и его возможных последствиях для Украины.

- ПОПОВА: Мы собирались сегодня говорить исключительно об экономике, о рынке земли, о законе "О труде", но в мире происходят такие события, что мы не можем не привлечь внимание к Ирану. И я хотела бы поговорить с вами, как с Министром, Тимофей, во-первых, и к нам еще присоединятся эксперты. Что Вы думаете о том, как ситуация в Иране сейчас повлияет на украинскую экономику и вообще на мировую экономику?

- МИЛОВАНОВ: Мы посмотрели цены на нефтепродукты, например, и они за последние две недели немножечко выросли. Особенно по мазут, например. Это реакция рынков на, возможно, определенную нестабильность, но для Украины...

- ПОПОВА: Для Украины высокие цены на нефть – это плохо, кажется?

- МИЛОВАНОВ: Да, для нас это плохо. Потому что это цены на энергоносители, и наша экономика очень зависит от энергоносителей, которые мы импортируем. Но важно также то, что мы много экспортируем в Иран. У нас положительное сальдо торговли с Ираном, и нестабильное состояние может таким образом негативно повлиять на нас.

- ПОПОВА: А санкции против Ирана не мешают нам?

- МИЛОВАНОВ: Мы не нарушаем санкции.

"Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой

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- ПОПОВА: У нас относительно этого на линии Сергей Кругляковский – представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Иране. Сергей, добрый день. Мы, когда договаривались с тобой, еще не случилась эта ужасная трагедия, которая только что буквально произошла – падение боинга компании "МАУ". Что ты можешь сказать вообще? Что сейчас происходит в Иране? Как это может грозить Украине? Какие версии относительно того, что произошло с самолетом?

- КРУГЛЯКОВСКИЙ: Во-первых, я хотел бы выразить соболезнования семьям и близким погибших. Там было 11 граждан Украины, остальные – это граждане Ирана. Это человеческие жертвы, это всегда обидно, но хотелось бы, скажем так, отстраниться от инсинуации, что это может быть какое-то попадание ракет или срабатывание ПВО Ирана.

Мы видели видео, и на видео четко видно, что там было возгорание в самом самолете, а потом уже самолет упал. Вообще, по Ирану ситуация, конечно, на пике эскалации сейчас, и это такой процесс, который шел довольно долго, с 1980 года, эта страна под санкциями. Торговые отношения со Штатами и союзниками Штатов у Ирана достаточно недобрые. И в последние годы это привело к даже таким конфронтационным моментам за рубежом Ирана, в тех странах, где Иран имеет влияние.

То есть это Ирак, Ливан, Сирия. Сулеймани – это знаковая фигура, он не только генерал особых специальных войск стражей исламской революции, но он достаточно популярен как в самом Иране, так и за рубежом, в тех странах, которые я назвал. И если мы увидели в декабре в Иране достаточно много протестов против правительства, то сегодня мы видели, что все эти люди сплотились.

Что касается экономических последствий, скажем так, где-то 20% всей нефти выходит через Ормузский пролив, примерно треть сжиженного газа проходит через Ормузский пролив, который 30 км в ширину. И все эти проблемы и потенциальные риски, которые там возникают, влияют на тот уровень индексов, которые мы видим сегодня.

И мы видим, что, например, та реакция, которая была со стороны Ирана – они выпустили около 30 ракет класса земля-земля по двум объектам в Ираке по согласованию с правительством Ирака. Примерно 25 ракет били по американской базе, на которой находились эти беспилотники и вертолеты. Как они говорят, с той самой базы поднимались беспилотники, и они шли Сулеймани. Результативность была, скажем так, не так высока, как ожидал даже Трамп, что мы увидели по его реакции.

То есть каким будет развитие событий – надо видеть. Что касается Украины: да, действительно, Украина является стратегическим партнером для Ирана, что касается обеспечения гуманитарными товарами. В 90% это сельхозпродукция. Наш фактический торговый баланс был больше 1 млрд долларов. Почему я говорю "фактический" – есть официальный, и очень многое из этой продукции не шло напрямую в Иран. Она шла через третьи страны – те же Арабские Эмираты и т.д.

Сейчас нас как Украину это может касаться, потому что, когда возникают риски по логистическому пути в страну покупателя – тогда возникают проблемы с судовладельцами, есть проблемы со страхованием груза и т.д. Конечно, для Украины это где-то примерно 1 млрд долларов экспорта сельхозпродукции. И надо будет смотреть, как будут развиваться события. Но, конечно, для Ирана эта продукция очень нужна.

Сергей Кругляковский

- ПОПОВА: Если можно, прокомментируйте, Сергей, что Вы думаете. Как эти события на Ближнем Востоке повлияют на ситуацию в Украине?

- ДЕНИСЕНКО: Ситуацию надо, в первую очередь, правильно масштабировать. Понимаете, выбор цели для атаки, выбор именно генерала Сулеймани означало политический сигнал со стороны США, что они больше не потерпят, или не хотят, или будут пытаться ограничивать рост политического, экономического и религиозного влияния Ирана в регионе.

А влияние Ирана за последнее время существенно выросло – речь идет и о Сирии, и об Ираке. И, собственно, мы видим принятие решения парламентом Ирака о выводе иностранных войск с территории страны. Оно принято, в том числе, под давлением или, так сказать, после консультации с иранским руководством.

- ПОПОВА: Они обстрелы американских баз разрешили. Это еще больше, мне кажется.

- ДЕНИСЕНКО: Теперь, получается, Иран вызов принял. Многие считали, что будут какие-то, скажем так, политико-дипломатические ответы со стороны Ирана, но последовал прямой военный ответ, при чем с демонстрацией флага. То есть собственно с территории Ирана были запущены ракеты по американским военным базам.

Отсюда, в общем, может быть два варианта развития событий. Мягкий, который предполагает, что нынешний уровень эскалации не будет расти. Для этого потребуется международное посредничество, вероятнее всего, должны включиться другие государства, которые гарантируют, что не будет расти военное напряжение. И жесткий вариант, который предполагает, что последует массовый ответ Соединенных Штатов на обстрелы военных баз.

Святослав Денисенко

Потом, надо же понимать, что Баб-эль-Мандебский пролив – это основная артерия, которая связывает Средиземное море и Индийский океан. То есть Суэцкий канал – Красное море – Баб-эль-Мандебский пролив. Там идут основные торговые потоки между Европой и Юго-Восточной Азией, и нефть в основном идет в Юго-Восточную Азию. Там может возникнуть очень серьезный дефицит нефти. Конечно, это будет отражаться на котировках, и на реакции бирж. Поэтому будем надеяться на то, что эскалация не выйдет за существующие пределы.

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