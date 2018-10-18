Ну вот что это такое? Тихий, замкнутый мальчик. Незаметный и спокойный. Мама в больнице работает... Как это все объяснить? Взрыв, стрельба. 19 убитых, около 50-ти раненых.

Патриотический психоз? Вяло, ничего не объясняет. Где все эти умники-психотерапевты? Что все это значит? Почему это раз за разом происходит?

Телеканалы донагнетались и детская психика не выдержала? Или синдром Герострата? А может в компьютерные игры переиграл?

Сколько мы уже слышали всяких объяснений по поводу школьного шутинга. И все они никого не убеждают. Все это подгонка ответа под уже известный результат.

Чудовищная трагедия. Искренние соболезнования всем родным погибших.

И все-таки: много свидетелей говорят, что он вчера покупал оружие и 150 патронов. И как-то так это рассказывают, будто это что-то само собой разумеющееся.

А я в толк не могу взять: что в России любой юноша может вот так запросто пойти в магазин и купить оружие и 150 патронов к нему?

Новости Украинский след трагедии в Керчи

Ау, Росгвардия? Это не вы разве на Ямале у охотников ружья отнимаете? Это же ты, Золотов, отвечаешь за оборот огнестрельного оружия в стране. Как оно оказалось в руках у психически нездорового парня? Чем ты занят, болван? Подготовкой к дуэли с Навальным, что ли? Старый ты козел...