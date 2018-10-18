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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Последствия патриотического психоза

21.3т

Ну вот что это такое? Тихий, замкнутый мальчик. Незаметный и спокойный. Мама в больнице работает... Как это все объяснить? Взрыв, стрельба. 19 убитых, около 50-ти раненых.

Патриотический психоз? Вяло, ничего не объясняет. Где все эти умники-психотерапевты? Что все это значит? Почему это раз за разом происходит?

Телеканалы донагнетались и детская психика не выдержала? Или синдром Герострата? А может в компьютерные игры переиграл?

Новости
Такой парень есть в каждой школе: трагедия в Керчи может повториться

Сколько мы уже слышали всяких объяснений по поводу школьного шутинга. И все они никого не убеждают. Все это подгонка ответа под уже известный результат.

Чудовищная трагедия. Искренние соболезнования всем родным погибших.

И все-таки: много свидетелей говорят, что он вчера покупал оружие и 150 патронов. И как-то так это рассказывают, будто это что-то само собой разумеющееся.

А я в толк не могу взять: что в России любой юноша может вот так запросто пойти в магазин и купить оружие и 150 патронов к нему?

Новости
Украинский след трагедии в Керчи

Ау, Росгвардия? Это не вы разве на Ямале у охотников ружья отнимаете? Это же ты, Золотов, отвечаешь за оборот огнестрельного оружия в стране. Как оно оказалось в руках у психически нездорового парня? Чем ты занят, болван? Подготовкой к дуэли с Навальным, что ли? Старый ты козел...

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Этот сопливый скот - настрелявший кучу народа - такая же мразь, как и ПутЕн. Все повадки патентованного убийцы и такого негодяя, шо и представить себе сложно! Только один уже сдох, а другой пока нет!
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2
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semenovich semen
semenovich semen
Серийного, скрепоносного, кремлевского маньяка-пeдофила Х#уйла и всех его кремлевских бл#ядeй надо запереть в одном кинозале и поджечь. Кто ЗА?
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8
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Ищите ФСБешников. пацан - подстава
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