Последствия антикарантина? В Швеции зафиксировали скачок смертности от коронавируса

В Швеции второй день подряд фиксируют серьезный рост количества умерших от коронавируса – только 9 апреля там скончались более ста пациентов.

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Общее количество летальных исходов в стране достигло больше 790 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой западные СМИ.

По данным местного агентства общественного здравоохранения, всего в стране выявили свыше 9,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 719 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии.

В Швеции нет жесткого карантина из-за коронавируса

При этом отмечается, что среди ограничительных мер, которые предприняли в Швеции для борьбы с пандемией – запрет на собрания более 50 человек, хотя во многих европейских государствах разрешено собираться на улице по 2-4 человека, соблюдая дистанцию. Людей в возрасте старше 70 лет в стране призывают оставаться дома.

Примечательно, что такой подход вызывает критику за рубежом. Так, многие сравнивают ситуацию в Швеции с Данией и Финляндией, где были приняты более жесткие меры по сдерживанию заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

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