На сегодняшний день в новостных лентах одной из главных новостей остается арест наёмников ЧВК “Вагнер” в Беларуси, актуальности которым придало выступление президента РБ, относительно угроз, исходящих суверенитету республики извне. И этим самым “извне” является никто ни будь, а Российская Федерация, которая в последние месяцы словно сорвалась с цепи и пошла в беларуском направлении в самый настоящий ва-банк!

Однако, то за чем мы наблюдаем прямо сейчас, не более чем вершина того айсберга, что погружён в мутную воду. Хотя, на самом деле, на протяжении последних лет, эта самая скрытая в мутной воде масса о себе регулярно напоминала.

Например, весной 2019 года, был арестован бывший начальник охраны президента Беларуси Александра Лукашенко, а так же задержаны высокопоставленные беларуские силовики с параллельным выдворением из страны посла РФ Михаила Бабича, к которому в РБ был придан военный атташе Кирилл Колючкин. Данный персонаж хорошо известен тем, что его специализацией была организация государственных переворотов.

Некоторое время спустя, после этого скандала, осенью 2019 из Беларуси выдворяют военного атташе РФ Романа Спиридонова, которого заподозрили в проведении шпионской деятельности. Причем в карьере сего деятеля подобное выдворение было первым, поскольку ранее по аналогичной “статье” он был выслан из Франции.

Не успели из Беларуси выслать Спиридонова, как в Минске была задержана и допрошена гражданка России Анна Богачева, известная сотрудница "фабрики троллей" повара Путина - Евгения Пригожина.

И это лишь немногие моменты, которые на протяжении 2019 года нам сигнализировали о том, насколько интенсивная игра Кремля началась против Минска. Причём настолько интенсивная, что российские спецслужбы даже не уделяли повышенного внимания конспирации, что особо проявилось в период нынешнего обострения президентской компании раскрытием целого ряда агентов влияния и гибридных марионеток среди беларуских оппозиционеров и их команд.

Но, всё же важно другое, почему Россия, всегда позиционировавшая себя как братское и дружественное Беларуси государство, стала проявлять настолько неудержимый экспансионизм?

Прежде всего, напомню, что в прошлом месяце президент России Владимир Путин сам себе подарил ещё одну декаду правления. Продление политической жизни Путина минимум на десятилетие даёт ему возможность реализовать куда более успешные проекты, нежели те метастазы "русского мира", которые Кремлю удалось посеять в Молдове (Приднестровье), на Южном Кавказе (Нагорный Карабах), Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Украине (Крым, часть Луганской и Донецкой областей).

И Беларусь в рамках данного проекта наиболее уязвимая жертва из всех возможных. Но дилемма в том, что при президентстве Александра Лукашенко, поглощение Россией Беларуси стало приобретать все более расплывчатые черты. И пока Лукашенко президент, Минск будет не только лавировать с Москвой, но и запускать в свою страну других серьезных игроков, таких как Китай и США, что создаёт дополнительные преграды планам Кремля.

А потому, нынешние выборы в Беларуси стали своеобразным последним шансом для Мсоквы реализовать в этой стране свой проект и вплотную подобраться к границам ЕС – НАТО. И неважно уже, каким путями и какой ценой это будет сделано – главное результат. Возможно, последний шанс Кремля, вообще хоть на какой ни будь результат…