''Последний шанс для России'': США поставили решающий ультиматум Кремлю

В США заявили, что дают России последний шанс на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом, как передает ТАСС, во время телефонного брифинга для журналистов заявил неназванный высокопоставленный представитель американской администрации.

"США выйдут из ДРСМД в течение шести месяцев в соответствии со статьей 15 договора. В действительности это вопрос международного права и последний шанс России [сохранить договор]", — сказал он.

Представитель американской стороны подчеркнул, что с мая 2013 года они пытались призвать Россию "к полному и проверяемому выполнению этого договора", однако Москва и далее продолжает отрицать нарушения со своей стороны.

"Мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах", — сказал он. Чиновник также добавил, что у администрации США "нет оптимизма по поводу того, что Россия вернется к соблюдению договора".

"В связи с этим президент [Дональд Трамп] принял решение... дать России один последний шанс, поскольку, по словам госсекретаря [Майкла Помпео], это не в интересах нашего альянса, и не в интересах Соединенных Штатов быть единственной стороной, связанной с этим или любым другим договором", — отметил представитель администрации.

Eadaily.com

Напомним, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение Договора по РСМД. Он добавил, что союзники по НАТО поддерживают их в данном вопросе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Государственной Думе России заявили, что приостановление США выполнения своих обязательств по ДРСМД грозит эскалацией напряженности, в первую очередь в европейских странах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!