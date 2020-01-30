Последний шаг сделан: Совет ЕС одобрил Brexit Британии

Совет Европейского союза официально утвердил решение о выходе Великобритании из состава ЕС с заключением соответствующего соглашения.
Об этом сказано в коммюнике, обнародованном в четверг, 30 января. Отмечается, что договор вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (13:00 по Киеву). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.
Уточняется, что до конца 2020 года будет переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания продолжат переговоры о дальнейших отношениях.
Совет ЕС одобрил Brexit Британии
ukstudycentre.com
Напомним, ранее председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
29 января соглашение о Brexit одобрил Европарламент: за принятие документа проголосовал 621 депутат, против – 49.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
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