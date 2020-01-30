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30 января • обновлено в 19:17
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Последний шаг сделан: Совет ЕС одобрил Brexit Британии

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Совет Европейского союза официально утвердил решение о выходе Великобритании из состава ЕС с заключением соответствующего соглашения.

Об этом сказано в коммюнике, обнародованном в четверг, 30 января. Отмечается, что договор вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (13:00 по Киеву). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

Уточняется, что до конца 2020 года будет переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания продолжат переговоры о дальнейших отношениях.

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Совет ЕС одобрил Brexit Британии

Совет ЕС одобрил Brexit Британии

ukstudycentre.com

Напомним, ранее председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

29 января соглашение о Brexit одобрил Европарламент: за принятие документа проголосовал 621 депутат, против – 49.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Brexit
Персона
Урсула фон дер Ляйен
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"ну и xyй с ней!" - сказали латышские гастеры, собрали пожитки и отправились... нет, не на родину. В Германию. Або в Норвегию. А кто-то и в Швецию.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Первый пошел)
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