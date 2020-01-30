Последний шаг сделан: Совет ЕС одобрил Brexit Британии

Совет Европейского союза официально утвердил решение о выходе Великобритании из состава ЕС с заключением соответствующего соглашения.

Об этом сказано в коммюнике, обнародованном в четверг, 30 января. Отмечается, что договор вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (13:00 по Киеву). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

Уточняется, что до конца 2020 года будет переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания продолжат переговоры о дальнейших отношениях.

Совет ЕС одобрил Brexit Британии ukstudycentre.com

Напомним, ранее председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

29 января соглашение о Brexit одобрил Европарламент: за принятие документа проголосовал 621 депутат, против – 49.

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