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Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Известный российский поэт, писатель, журналистВсе статьи автора

Последние выборы, или Пьеса с известным финалом

1.4т

Второе место Грудинина предсказуемо, хоть его и мочили (в таких случаях мочение тоже на пользу). Грудинин выступил в функции жупела для тех, кто критикует Путина слева. Хотите сталиниста, при этом капиталиста, при этом с невнятными счетами за рубежом и чем-то таким в семье плюс желание немедленно присоединить Донецк и Луганск? Не хотите? Тогда терпите, пока мы это сделаем медленно и аккуратно или не сделаем, но постоянно будем намекать.

Остальное в пределах статистической погрешности: если бы у Собчак получилось меньше процента, я не поручился бы за ее будущность, но теперь поручусь. Будет у них с Гудковым небольшая системная партия, ну и никому от этого не хуже. Если Навальный к думским выборам создаст свою – более влиятельную и медийную, – на "Партию перемен" никто не обратит внимания, а если ему не дадут это сделать – будет обновленный вариант Союза правых сил, "Партия умеренного прогресса в рамках закона", как у Гашека. Явлинский показал себя хорошим публицистом и останется в этом качестве. Остальное неинтересно.

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Если Путин сойдет с ума

Возникают некоторые технические вопросы: например, кто лучше всех провел кампанию? Ответ: Навальный, потому что бойкот выглядел единственным способом заявить в этих выборах свою позицию. Выбор был один: участвовать в играх государства, то есть разделять с ним ответственность или не разделять. Хорошо ли вел себя Навальный в разговоре с Собчак? По существу он был убедителен, а по манере она его переиграла. Сейчас надо больше улыбаться, подчеркивая абсурд происходящего. За кого я? Да мне оба они симпатичны. За кого вы в театре, если финал пьесы известен? За того, кто лучше играет. Оба они играют хорошо.

Следует ли из-за всего этого отчаиваться? Зависит от того, любите ли вы отчаиваться. Если нет, то зачем же себя насиловать? Все идет единственным путем, как было предсказано после Крыма: умеренный ф… в рамках регресса. Ф… – слово, которое лучше не произносить. Какое? Да мало ли. Фрондерство, фронт, Финист – Ясный сокол. А если вам померещилось что-то не то, это ваше большое воображение.

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После Трампа миру придется признать Путина

До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма (кстати, тоже на ф…) в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром. 77 процентов населения в конце концов либо излечатся от массового гипноза, либо умрут вместе с остальными 23, но зато совершенно счастливыми.

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Автор
Дмитрий БыковДмитрий Быков
Место
Россия
Источник
Источник:Собеседник
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