Стоит напомнить, что "State of the Union" это как ежегодное послание Президента ВР в Украине, или ФС, как в России , но по-американски. А в исполнении Трампа, да еще и учитывая, что это не только его последнее послание Конгрессу США в первый срок президентства. Это обращение к американской нации в стенах Конгресса происходило буквально за считанные часы до голосования в Сенате США по импичменту Трампу.

И лицо главы демократического большинства в Нижней палате Конгресса Ненси Пелосси во время выступления Трампа было значительно красноречивее тысячи слов и отображало уровень неприятия частью американского общества, которую она представляет как политик.

Это выступление стало не только предвыборной речью Трампа перед американскими избирателями, с великолепно подобранной статистикой и живыми примерами чудес в жизни людей в стиле "Only in America!", но и великолепным шоу достижений Трампа, в перемешку с критикой социалистических идей-утопий демократов.

Его выступление десятки раз срывала "буря нескончяемых аплодисментов", и шоу было настолько мастерски продумано, что даже Пелоси неумело скрывая свое бессилие была вынуждена с натяжной улыбаться и аплодировать Трампу.

В общем говоря, Трамп выходит на стартовую площадку президентской кампании в прекрасной форме: все экономические показатели, низкий уровень безработицы, выгодные сделки с Китаем, Канадой и Мексикой, заключённые буквально накануне, а также убийство иранского генерала Сулеймани и главаря ИГИЛ, победа над ним в целом- все это говорит о прекрасных шансах переизбраться Трампу в ноябре 2020го.

Национализм, семейные ценности, сокращение налогов, начало строительства "Стены" с Мексикой, большинство обещаний Трамп как минимум начал выполнять.

Ну а попытка демократов сделать Трампа первым президентом США, досрочно покинувшим свой пост, очевидно, завтра потерпит неудачу. Очевидно это было и Ненси Пэлоси, которая не могла сдерживать свое раздражение от триумфальной речи Трампа. Но пыталась держать себя в рамках. До того момента, как Трамп не подал ей руки в ответ в завершении своей речи.

В ответ лидер большинства в Нижней палате Конгресса разорвала текст послания Трампа, делая это с явным удовольствием.

Вся эта сцена наглядно продемонстрировала увеличившийся раскол, перереростающий в откровенную ненависть между консерваторами-респабликанцами сторонниками Трампа и "леваками"-демократами.

И уже очевидно, чтоТрамп воспринял импичмент в Палате представителей как личное оскорбление. И намерен теперь идти в контрнаступление. И завтра голосование в Сенате будет его сокрушительным началом.

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