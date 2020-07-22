После выборов Лукашенко потеряет легитимность, – оппозиционер

В случае победы на выборах 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко впервые не будет иметь легитимности внутри страны.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Особенность этой избирательной кампании в том, что Лукашенко не входил в тройку ее наиболее популярных участников", – заметил оппозиционер.

"Если бы у нас были выборы, к сожалению, у нас этого нет, и мы употребляем слова "политическая избирательная кампания", то Лукашенко проигрывал бы и Бабарико, и Цепкало, и Тихановскому", – заверил он.

По словам Лебедько, еще одна из особенностей нынешней президентской кампании в Беларуси – самоорганизация протестного движения. Несмотря на то, что ни одна оппозиционная политическая сила не призвала граждан к протестам из-за отказа в регистрации "тяжеловесов" кампании, "люди вышли сами".

"Я думаю, все еще впереди. Даже если штабы не могут напрямую призывать к улице, Лукашенко уже сделал, чтобы эта улица имела место быть. Потому как многие рассматривают это как гражданский долг", – подчеркнул Лебедько.

"9 августа ничего не решится. Лукашенко, скорее всего, в шестой раз назначит себя президентом, но впервые он не будет иметь внутренней легитимности. Большинство граждан не признает его как президента. Противостояния однозначно продлится", – спрогнозировал оппозиционер.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 15 июля в Беларуси во время протестов против отказа в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цапкало задержали более 300 человек.