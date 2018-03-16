После выборов: генерал спрогнозировал планы Путина по Украине

Руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 годах и внешней разведки Украины в 2014-2016 годах генерал-лейтенант Виктор Гвоздь считает, что не стоит ждать кардинального изменения президентом РФ Владимиром Путиным позиции по украинскому вопросу после выборов 18 марта.

"Не думаю, что в политике Путина что-то кардинально изменится. Конечно, могут быть разные движения влево или вправо. Но это вопрос геополитический. Не надо его недооценивать, мол, таким образом Путин борется только за власть, чтобы сохранить свое состояние, удержать окружение и тому подобное", - сказал он в интервью "Сегодня".

Генерал пояснил, что российское общество после развала Советского Союза получило так называемый пост-версальский синдром униженной нации, "считая себя обманутым, когда позволило республикам, которые были в составе СССР, стать независимыми странами".

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"А коварное НАТО, видите ли, начало потихоньку подлезать под границы России, что, по ее мнению, составляет для нее угрозу. А это все исходит из геополитической парадигмы. Россия и Путин видят, что есть Соединенные Штаты как сверхдержава, и сейчас, мол, идет война между двумя геополитическими цивилизационными парадигмами – англосаксонской и евразийской. А все остальные – это где-то между ними, которые не должны иметь собственную геополитику, а просто должны быть в сфере интересов одной или другой сверхдержавы", - добавил Гвоздь.

По его мнению, именно поэтому россияне считают, что Украина была и должна оставаться в сфере их интересов.

"Если же украинцы не хотят, то, по мнению россиян, нарушают красные линии. Ведь как в России считают? Что НАТО взяло под свое влияние страны бывшего Варшавского договора, а теперь и Украину", - резюмировал экс-глава разведки.

Как сообщал "Обозреватель", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что в ближайшее время Путин будет применять гибридные методы подрыва политической стабильности в Украине и не решится на полномасштабное вторжение.