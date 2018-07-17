После встречи с Путиным в США заговорили о новых санкциях "угрожающей России"

Во вторник, 17 июля, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о готовности усиления санкций против России из-за вмешательства Кремля в американские выборы.

Политик на своей пресс-конференции отметил, что был бы "более чем счастлив рассмотреть" данный вопрос, если в Конгрессе считают это необходимым, сообщает "Рейтер".

"Россия - это угрожающее государство, которое не разделяет наши интересы и наши ценности", - заявил Райан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление, в том числе и Райан.

Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что он доверяет своим спецслужбам в вопросе вмешательства РФ в выборы. Однако, по его словам, хозяин Кремля был убедительным, когда отрицал причастность России.