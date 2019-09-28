После скандала с Зеленским: США засекретили разговор Трампа и Путина

Белый дом усилил меры по ограничению доступа к телефонным разговорам президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным.

В этом же списке – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сообщает CNN со ссылкой на источники.

От сотрудников, по словам бывшего чиновника американской администрации, попытались скрыть содержание как минимум двух разговоров, чтобы не допустить их публичности.

Путин и Трамп ИноСМИ

В случае с саудовским кронпринцем, ряд официальных лиц, обычно имеющих доступ к документам с общей информацией о переговорах, эти данные не получили. Один из источников пояснил, что по итогам разговора в Белом доме такой документ вообще не был разослан. Собеседники CNN назвали это решение необычным.

При этом, по данным издания, в ходе звонка Трамп и саудовский принц не обменивались важной секретной информацией. Однако разговор состоялся в разгар скандала с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в котором обвинили саудовские власти.

Как отмечается в материале, пока неясно, предпринимал ли Белый дом иные меры для защиты информации. В частности, использовал ли он для хранения данных о телефонных переговорах с Путиным и бин Салманом специальную электронную систему повышенной безопасности.

В нее летом 2019 года, в частности, были помещены данные о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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