После позорного провала: вскрылись новые данные о "суперракете Путина"

Дальность полета гиперзвуковой ракеты "Кинжал", какой ранее хвастался президент России Владимир Путин, якобы в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Она, по словам источника в военной сфере, якобы может поражать цель на расстоянии около 1,5 тысячи километров. Таким же этот показатель будет в случае запуска ракеты с бомбардировщика Ту-22М3, передает РИА Новости.

"Энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали — ей вообще не нужно разгоняться, так как сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке", — объяснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Российский комплекс "Кинжал"

Отметим, что впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета комплекса якобы летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО, хвастаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на деле все оказалось несколько по-другому. СМИ узнали, что Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.