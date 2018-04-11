После пожара: в Кемерово развернулась настоящая война за миллионы, выживших загнобили

В Кемерово после жуткого пожара, в котором погибли десятки детей, ситуация накаляется все больше и больше с каждым днем. Некоторые пострадавшие боятся заявлять о том, что они находились в "Зимней вишне" и чудом выжили.

Как рассказывает знакомая бывшей сотрудницы сгоревшего ТЦ, их упрекают тем, что они спаслись, пишет "Московский комсомолец".

"Именно на таких людей больше всего грязи выливается. Их обвиняют в том, что они выжили. Поэтому многие предпочитают на заявлять о себе, никуда не обращаться и уж тем более никаких выплат не требовать. Хотя им деньги не помешают — они лишились здоровья, средств к существованию, остались один на один со своей бедой. Никому они не нужны. Я знаю, что после трагедии уже начали распадаться семьи, в которых погибли дети, а родители принялись обвинять друг друга в том, что не спасли детей", - говорит россиянка.

При этом, говорят местные жители, в Кемерово разгорелась настоящая борьба за денежные выплаты семьям погибших.

"С этим миллионами тоже оказалось не так все просто. По слухам, за детей, которые остались сиротами, развернулась настоящая битва: родственники чуть ли не дерутся за место опекуна. Не удивительно, такие деньги на кону. В очередь за миллионами стали выстраиваться кровные, не кровные родственники, все хотят что-то поиметь. Если просто прогуляться по городу, пообщаться с прохожими, тут таких историй с добрый десяток наберется", - рассказывают в городе.

Также отмечается, что бывшие работники ТЦ взяли глухую оборону.

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"С журналистами предпочитают не общаться, следят, чтобы их коллеги тоже рот не открывали, - сообщил местный блогер Андрей. - Вроде их всех обещали трудоустроить в обмен за молчание, так что им совсем не выгодно топить руководство".

Как сообщал "Обозреватель", ранее один из спасателей рассказал, что во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово МЧСники не работали самостоятельно, а подчинялись приказам взявшего на себя командование старшему сотруднику.