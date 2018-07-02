После полного фиаско: вскрылись новые подробности о хваленой ракете Путина

В России на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 испытают гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал", которым ранее хвастался глава РФ Владимир Путин.

Эти данные обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". При этом сроки начала испытаний не называются.

Российский комплекс "Кинжал"

Отметим, что впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета комплекса якобы летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО, хвастаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на деле все оказалось несколько по-другому. СМИ узнали, что Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.