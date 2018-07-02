МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

После полного фиаско: вскрылись новые подробности о хваленой ракете Путина

6.2тЧитать новость на украинском

В России на дальнем бомбардировщике Ту-22М3 испытают гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал", которым ранее хвастался глава РФ Владимир Путин.

Эти данные обнародовало агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". При этом сроки начала испытаний не называются.

Новости
"Грозная" ракета Путина провалила испытания: почему она никогда не полетит

Российский комплекс "Кинжал"

Отметим, что впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета комплекса якобы летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО, хвастаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на деле все оказалось несколько по-другому. СМИ узнали, что Россия с ноября прошлого года по февраль текущего произвела четыре запуска крылатых ракет с ядерной установкой, и все они потерпели крушение.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на Обозревателе.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
19
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Графский Стеапн
Графский Стеапн
Для хохложопым и Калибров достаточно. Эти проститутки при начале серьезной войны сразу в плен побегут сдаваться, как было всю их историю)) Хохлам смена хозяина, это как нормальному человеку зубы почистить))
Ответить
0
1
Podyu Roman
Podyu Roman
Графский Стеапн, Власову расскажешь, тролль лаптерогий. Сколько русских воевало против совка?
Ответить
0
0
I Doc
I Doc
У США есть система SM-3, SM-6 и эти системы могут сбивать цели летящие в космосе. Где скорость ракеты больше 20 Махов. Есть системы THAAD и Пэтриот - эти ракеты тоже могут сбивать гиперзвуковые цели. И Вованчик уже не знает чем бы еще угрожать - при том что уровень техники в РФ всегда был очень низким и кроме мультиков в РФ ничего уже не могут сами делать
Ответить
1
0

Наши блоги