После плана по Сирии: в США ушел в отставку советник Трампа

В США ушел в отставку советник президента Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Президент благодарен за приверженность Тома безопасности нашей великой страны", - написано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

Том Боссерт отвечал за борьбу с терроризмом и киберугрозами. Он начал работу в администрации Трампа сразу же после его инаугурации.

Официальная причина, по которой Том Боссерт решил подать в отставку, остается неизвестной.

Том Боссерт

Отметим, накануне американский лидер отказался от поездки в Перу на Саммит Америк из-за обострения обстановки в Сирии. СМИ писали, что США уже начали "подготавливать почву" для удара по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе, в которой обвиняют Дамаск и Москву.

Сообщалось, что Трамп намерен лично руководить ответом по Сирии и мониторингом ситуации в мире.

Как писал "Обозреватель", ранее у Трампа появился новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, которого назвали "худшим кошмаром" для России.