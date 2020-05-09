После парада Лукашенко на 9 мая в Беларуси прибавилось 1000 больных коронавирусом

После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко провел парад в разгар пандемии, в стране прибавилась почти тысяча больных коронавирусом.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.info. Согласно обновленным данным, 9 мая в стране зарегистрировали 951 зараженного.

Всего в Беларуси COVID-19 заболели 22 052 человека. Из больницы выписали 6 050 пациентов, 126 человек скончались.

После парада в Беларуси прибавилось 1000 больных коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая. На площади собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.

Врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса. По его словам, официальные данные от Министерства здравоохранения о количестве зараженных можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших от заболевания – на пять или даже на семь.

В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста. Активисты станцевали с гробом, чтобы привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.

В Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко "не отступит, даже если положит полстраны".

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