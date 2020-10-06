После массовых протестов в Кыргызстане сменили премьер-министра и спикера парламента
В Кыргызстане 6 октября, после массовых протестов из-за результатов парламентских выборов в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента республики) Дастан Джумабеков.
На экстренном заседании депутаты парламента Кыргызстана проголосовали за назначение новым премьер-министром Садыра Жапарова, передает "Интерфакс".
По словам собеседника агентства в пресс-службе Жапарова, "в ближайшие дни, завтра-послезавтра (7-8 октября), политик должен представить состав и структуру нового правительства республики".
Предварительно, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.
При этом спикером парламента был назначен депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Мыктыбек Абдылдаев.
Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.
"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", – заявил журналистам вице-спикер парламента Кыргызстана Мирлан Бакиров.
Как писал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовикам скончался первый протестующий, еще 590 человек пострадали. По данным Минздрава, госпитализированы 150 пострадавших, 13 из них – в реанимации.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента, и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.