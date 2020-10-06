После массовых протестов в Кыргызстане сменили премьер-министра и спикера парламента

В Кыргызстане 6 октября, после массовых протестов из-за результатов парламентских выборов в отставку подали премьер Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента республики) Дастан Джумабеков.

На экстренном заседании депутаты парламента Кыргызстана проголосовали за назначение новым премьер-министром Садыра Жапарова, передает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства в пресс-службе Жапарова, "в ближайшие дни, завтра-послезавтра (7-8 октября), политик должен представить состав и структуру нового правительства республики".

Предварительно, нынешний состав киргизского кабмина будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

При этом спикером парламента был назначен депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Мыктыбек Абдылдаев.

Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", – заявил журналистам вице-спикер парламента Кыргызстана Мирлан Бакиров.

Как писал OBOZREVATEL: