"После Крыма – только уничтожение человечества": российский писатель резко оценил политику Кремля

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков считает, что Россия движется к наихудшему - особенно после аннексии Крыма.

"До Крыма возможны были варианты, после Крыма – только Чаушеску или уничтожение человечества. Зато уж фашизма в России больше не будет никогда: он исчезнет либо вместе с текущей конфигурацией, либо со всей Россией и миром. 77 процентов населения в конце концов либо излечатся от массового гипноза, либо умрут вместе с остальными 23, но зато совершенно счастливыми", - написал о в колонке для "Собеседника".

Также писатель дал оценку прошедшим выборам. "Возникают некоторые технические вопросы: например, кто лучше всех провел кампанию? Ответ: Навальный, потому что бойкот выглядел единственным способом заявить в этих выборах свою позицию", - написал Быков.

Собчак, по его словам, может стать одной из оппозиционеров. "Если бы у Собчак получилось меньше процента, я не поручился бы за ее будущность, но теперь поручусь. Будет у них с Гудковым небольшая системная партия, ну и никому от этого не хуже. Если Навальный к думским выборам создаст свою – более влиятельную и медийную, – на "Партию перемен" никто не обратит внимания, а если ему не дадут это сделать – будет обновленный вариант Союза правых сил, "Партия умеренного прогресса в рамках закона", как у Гашека", - подытожил Быков.

Как ранее писал "Обозреватель", ближайший соратник покойного российского бизнесмена Бориса Березовского Александр Гольдфарб рассказал о психических проблемах президента РФ Владимира Путина. По его словам, смерть бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова может быть связана с тем, что Путин сошел с ума.