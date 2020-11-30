После исчезновения "внеземного" монолита в Юте похожий появился в Румынии. Фото

Загадочный металлический монолит неизвестного происхождения появился в Румынии после того, как аналогичный артефакт, найденный в американской пустыне Юта, загадочно исчез.

Об этом сообщило Daily Mail. Блестящий треугольный столб обнаружили на холме Батча Доамней в городе Пьятра-Нямц.

Он был обнаружен в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности Петродавской дакийской крепости, построенной древними даками между 82 г. до н.э. и 106 г. н.э.

Своеобразная находка была сделана после того, как подобный монолит был найден в пустыне Юты, что вызвало предположения об инопланетном вмешательстве или работе шутника, вдохновленного романом "2001: Космическая одиссея".

В книге Артура Кларка, которую позже экранизировал Стэнли Кубрик, монолит впервые появляется на Земле в Африке три миллиона лет назад.

В штате Юта столб, который выступал примерно на 4 метра из красных скал, был замечен в прошлую среду, 18 ноября, местными чиновниками, которые с вертолета считали диких баранов.

Однако в пятницу, 20 ноября, вечером трехгранная структура исчезла.

В Румынии треугольная структура имеет чуть большую высоту, а одна ее сторона обращена к горе Чахлау, известной как Священная гора.

Румынские власти до сих пор не знают, кто несет ответственность за возведение таинственного монолита.

Монолит в Румынии, в отличии от артефакта в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".

Как сообщал OBOZREVATEL, в пустыне штата Юта в США найден металлический монолит неизвестного происхождения. Артефакт похож на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.