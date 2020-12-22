После блокады из-за коронавируса-мутанта в Британии застряли тысячи иностранцев

После того как многие страны заблокировали сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, в этой стране застряли тысячи иностранцев.

Непростая ситуация сложилась в британских аэропортах, а также в городе Кент, откуда можно попасть на материк через Ла-Манш. В частности, "в лондонском плену" оказалась группа итальянцев, пишет La Repubblica (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Итальянцы ночуют в аэропортах и требуют компенсации

В лондонских аэропортах Хитроу и Станстед находятся сотни или даже тысячи итальянцев. Один из пострадавших, Крис Кодуро, написал: "Я никогда в жизни не чувствовал себя таким брошенным и разочарованным".

Он уточнил, что граждане Италии вынуждены спать в аэропорту в ожидании новостей и помощи, которой нет. Тут находятся семьи с детьми, молодежь, пожилые люди, люди, которые работают в Британии – все они готовились вернуться домой на Рождество и теперь не знают, когда смогут сделать это, сказал Кодуро.

По его словам, все находятся в условиях "экономических трудностей, недостатка информации и непосредственной проблемы, где найти место для ночлега".

Джулиано Северино пишет: "Никогда за всю свою жизнь я не подумал бы, что Италия бросит меня, как собаку. Вы являетесь гражданином только тогда, когда вам это нужно, но вы перестаете быть таковым в чрезвычайной ситуации".

Джованни Ломбардо также делится впечатлениями: "Ребята, мне так грустно, они всех нас заблокировали, что нам делать?".

Многие страны заблокировали авиасообщение с Британией. kommersant.ru

Некоторые итальянцы жалуются на то, что им некуда идти, поскольку они уже съехали с арендованных квартир, или на то, что у них разрушились планы на ближайшее будущее. Но больше всего людей возмущает отсутствие информации.

Луиза Кампеделли пишет: "Я мать юноши, которого заблокировали с его девушкой после регистрации в Станстеде. Они собирались навсегда вернуться в Италию... У них больше нет работы или дома в Лондоне. Что происходит сейчас? Мы можем получить какую-то информацию? Что делается для того, чтобы вернуть наших близких в Италию?".

Есть среди пострадавших из-за блокады и те, кто требует компенсации.

"Мы имеем право на возмещение стоимости билета и аэропортовых сборов", – написал Джованни Деметрио Мозелло, хотя и назвал это "небольшим утешением".

Итальянка Алессандра Нарцизи много лет жила и работала в Лондоне в сфере маркетинга. В понедельник, 21 декабря, она должна была вернуться в Италию на рождественские каникулы, авиабилет был куплен.

Однако блокада авиаперелетов из-за нового штамма SarS-CoV-2, выявленного в Англии, полностью разрушила ее планы. Ее рейс, как и многие другие, отменили, и женщина застряла в аэропорту.

По мнению итальянки, о том, что есть новый вариант вируса, говорили и раньше.

"...по крайней мере с сентября, о нем говорили месяцами. Честно говоря, на самом деле я не понимаю, как эта штука так сильно проявилась всего за 24 часа", – уточнила она.

Хаос в Дувре

Порт Дувр, расположенный в британском графстве Кент и обеспечивающий сообщение с материком, переживает настоящий хаос. До 1500 грузовиков заполнили шоссе, улицы и переулки после того, как Франция запретила въезд из Великобритании. Водителям грозит перспектива застрять в своих машинах на Рождество, пишет DailyMail.

Чрезвычайные переговоры с целью положить конец блокаде через Ла-Манш между Парижем и Лондоном продолжаются, говорится в сообщении.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону лично обратился премьер Борис Джонсон с призывом открыть сообщение Британии с континентом, закрытое вечером в воскресенье, 20 декабря.

48-часовое закрытие должно закончиться сегодня, 22 декабря, в 23:00 по британскому времени. Однако это не означает, что границы между странами будут сразу же открыты, пишет издание.

Стороны согласились, что тестирование в этом случае является предпочтительным вариантом, но еще не согласовали, в какой именно форме оно должно проводиться. Франция выступает за более медленные тесты ПЦР – до трех дней до получения результата, причем на территории Великобритании. На французскую землю человек должен прибывать уже с соответствующим сертификатом.

Британия же хочет проведения быстрых тестов, которые могут дать результат в течение 15 минут. Они менее точны, но стоят гораздо дешевле, уточнили журналисты.

Власти Дувра обеспокоены также тем, что не могут на должном уровне поддержать застрявших в припортовом городе водителей-иностранцев.

"Мы плохо относимся к ним..., мы плохо обращаемся с водителями грузовиков в этих очень сложных условиях, в которых они находятся сейчас", – сказал управляющий директор Ассоциации автомобильных грузоперевозок Род Маккензи, пишет DailyMail.

Дувр заблокирован застрявшим транспортом dailymail.co.uk

Многие водители ночуют в грузовиках dailymail.co.uk

Улицы и переулки забиты транспортом dailymail.co.uk

На дорогах образовались пробки dailymail.co.uk

Ситуация на дорогах возле Дувра очень сложная dailymail.co.uk

Кто еще закрыл границы с Британией?

После обнаружения в Англии коронавируса-мутанта Индия, Пакистан, Польша, Испания, Швейцария, Швеция, Россия, Иордания и Гонконг приостановили поездки британцев, пишет Reuters. Саудовская Аравия, Кувейт и Оман полностью закрыли свои границы.

Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Бельгия и Канада заблокировали поездки из Великобритании.

При этом эксперты заявили, что штамм, возможно, уже циркулирует в странах с менее совершенными методами обнаружения, чем в Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что новый вариант вируса обнаружили в Британии 20 сентября, однако ситуация оставалось относительно контролируемой до последних дней. 19 декабря медики заявили, что новый штамм, получивший название N501Y, обладает очень высокой заразностью.

Из-за этого власти страны, которые еще недавно готовились к ослаблению карантина к Рождеству, усилили его, введя беспрецедентные ограничения.