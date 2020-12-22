"Смертей много, это ужасно": как Швеция поплатилась за мягкий карантин и дала Украине урок

Швеция, которая с самого начала эпидемии коронавируса отказалась от жесткого карантина и ношения масок для сдерживания распространения инфекции, изменила свой либеральный подход. Король Карл XVI Густав признал неудачной прежнюю национальную стратегию борьбы с COVID-19, которая предусматривала отказ от карантина и ограничивалась лишь простыми рекомендациями.

Теперь же страна созрела к введению новых ограничений. Но, правда, ношение масок, как и прежде, остается необязательным. Что именно изменилось в Швеции и как ее жители относятся к "карантину" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Отказались от карантина и пожалели

Швеция – одна из немногих стран, которые не ввели жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. В марте-апреле этого года, когда власти разных государств в срочном порядке закрывали границы и даже запрещали людям выходить на улицы, шведы спокойно посещали кафе, рестораны, школы, церкви и в целом вели себя так, будто бы пандемия их не касается.

Весной у них закрылись лишь университеты и вечерние школы для взрослых. Защитных масок не носил никто – ни на улицах, ни в помещениях. Вместо ограничений шведское Министерство здравоохранения только рекомендовало людям избегать ненужных контактов и путешествий, а в случае появления симптомов болезни просто оставаться дома.

Ношение защитных масок в Швеции необязательно до сих пор.

Вот и весь карантин. Его автор – главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. Он считал, что шведам лучше переболеть и получить коллективный иммунитет, чем закрываться дома и в добавок истощать еще и экономику.

Теперь же шведский король Карл XVI Густав в ежегодном интервью местному телевидению признал, что, похоже, "такая либеральная стратегия потерпела неудачу, смертей и погибших из-за коронавируса много, и это ужасно". Правда, после громкой огласки его цитаты в мировой прессе, представитель королевского двора Маргарета Торгрен заявила, что слова Карла XVI Густава нельзя воспринимать как заявление о стратегии борьбы с коронавирусом. Мол, король имел в виду всю Швецию и все шведское общество.

Смертность в десятки раз выше, чем у соседей

Судя по официальной статистике, количество инфицированных в 10-миллионой стране начало увеличиваться с конца октября. На сегодня у шведов по 6-10 тыс. новых заражений в сутки, количество смертей колеблется на уровне 20-50. В целом заболело 367 тыс. человек, почти 8 тыс. умерли. И это в разы больше, чем в других скандинавских странах. Например, в Норвегии всего 44 тыс. заболевших и около 400 смертей, в Финляндии – 33 тыс. и примерно 500 смертей.

Динамика распространения эпидемии коронавируса в Швеции

Общая статистика по количеству заболевших коронавирусом в Швеции

Чтобы не допустить распространения эпидемии, шведское правительство вводит ряд ограничений. Однако некоторые из них до сих пор носят добровольный характер. Например:

гражданам рекомендовано избегать общественных мест: торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, концертных и тренажерных залов

рекомендовано не пользоваться общественным транспортом, не навещать пожилых людей и тех, кто входит в группу риска. Кроме того, жителям страны посоветовали не собираться в группы более восьми человек.

"Тестируют прямо на улице, но все бесплатно"

Украинка Елена Алексеева, которая живет в Стокгольме, рассказала OBOZREVATEL, как сейчас Швеция пытается сдерживать COVID-19. Приводим ее слова:

По городу висят объявления, в которых на разных языках рекомендуется избегать нахождения в помещениях. Закрыты все музеи, кинотеатры, бассейны, но тренажерки по-прежнему открыты. В некоторых магазинах ограничено количество покупателей, например, по 20

В Стокгольме развесили объявления на разных языках об ужесточении карантинных рекомендаций

В Стокгольме развесили объявления на разных языках об ужесточении карантинных рекомендаций

Маски все еще не обязательны, но многие носят их по собственному желанию. Старики даже в защитных пластиковых экранах. Но в общем страха и паники я не заметила

В торговых центрах и магазинах – постоянные напоминания о дистанции. Из обязательного только запрет на продажу алкоголя после 22:30 и закрытие ресторанов после 23:00

Тесты делают бесплатно всем желающим даже без идентификационного кода, но запись на 2-3 дня вперед , что для Швеции феноменально. Медсестра берет мазок на улице, возле входа в поликлинику

Активно пропагандируют онлайн визиты к врачам, даже рецепт онлайн выписывают

Поощряют пользование кассами самообслуживания. Идешь по магазину, сканируешь товар и кладешь в сумку. Никаких очередей. Просто заплатил в конце и пошел. Для популяризации этого типа покупок на него делают скидки

Всячески призывают к осторожности на Рождество. Кронпринцесса Виктория обращалась к подданным с просьбой не собираться более 8 человек и отмечать праздники в узком кругу. А если хотите встретиться, то лучше на улице. Шведы серьёзно относятся к правительству, а принцессу Викторию очень-очень любят. Думаю, ее просьба будет выполнятся. Да и шведы сами по себе не шибко компанейские.

Говоря о шведской модели карантина, украинские эпидемиологи отмечают самый главный тезис: карантин не останавливает воздушно-капельную инфекцию, а только растягивает пики инфекционного процесса во времени. Это же, в свою очередь, спасает от инфицирования и смерти большое количество людей.

А многим европейским странам, которые ввели локдаун в октябре-ноябре, удалось сбить волну, уменьшить не только количество зараженных, но и смертей. Украине же следует последовать примеру стран, которые доказали эффективность своих решений на деле, сохранив множество человеческих жизней. Не стоит тянуть до того времени, пока медицинская система захлебнется и медики будут вынуждены выбирать, кому из пациентов давать шанс выжить.