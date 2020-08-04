Лукашенко выступил с очередным своим посланием. Событие, которое должно по графику было пройти в апреле, несколько раз переносилось и, наконец, состоялось.

Анализируя тезисы, можно разделить выступление на разговоры о сиюминутных проблемах власти, о тактике на ближайшие 12-18 месяцев и о стратегии. Точнее, о задачах на 2-3 года - стратегией это назвать сложно.

Кратко ситуация выглядит так: ближайшие месяцы нас ожидает мягкое закручивание гаек. Причём это касается не только оппонентов Лукашенко, но и его окружение, где стоит ожидать кадровых чисток. В это же время экономика будет работать в режиме удержания ситуации.

Власть признаёт, что упустила коммуникацию с городским средним классом. И тезисы Лукашенко, образы и сравнения говорят о том, что в привязке к президентским выборам на голоса этой группы он не рассчитывает. Зато много пассажей для жителей населённых пунктов размером от 50 тысяч жителей и меньше. Это, как ни крути, 60% избирателей. Именно там происходит ключевая борьба за заветные 50%+1 голос реального результата.

Зато после выборов власть пойдёт в новые медиа, существенно меняя информационную политику. На это Лукашенко, судя по его оговорке, отводит до полутора лет. Далее - конституционная реформа и параллельное создание одной либо нескольких партий (формально оппозиционых, но выгодных власти)

Если говорить о внешнеполитических приоритетах, бросается в глаза пассаж о том что Россия не захотела быть братской и будет партнёром, с перечислением иных партнёров. А так же угрозы в возможных проблемах "до Владивостока". Это значит, что как минимум, до конца 2020 на российском направлении будут "тучи ходить хмуро"

Зато есть интересные посылы по Украине. Но дальше писать не буду - всё наговорил в ролике.

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