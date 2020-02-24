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25 февраля • обновлено в 01:23
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Россия пошла на подлую выходку с Крымом в Сербии: МИД вызвал посла "на ковер"

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На ярмарке в столице Сербии Белграде Россия представила аннексированный Крым как свою территорию, из-за чего МИД Украины вызвал на разговор сербского посла Аце Йовановича.

Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Подчеркивается, что в беседе шла речь о недопустимости попыток легализации Россией оккупации Крыма на международной арене.

Йовановичу было высказано глубокую обеспокоенность по этому поводу, а также требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

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Посла Сербии вызвали на разговор из-за выходки РФ с Крымом

Посла Сербии вызвали на разговор из-за выходки РФ с Крымом

Коллаж

Как утверждает МИД, посол Сербии "признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".

Уточним, причиной вызова посла послужило размещение на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки Sajam Turizma в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым. Выставка проходила с 20 по 23 февраля.

Стенд РФ на ярмарке

Стенд РФ на ярмарке

Так называемое министерство курортов и туризма Крыма

Стенд РФ на ярмарке

Стенд РФ на ярмарке

Так называемое министерство курортов и туризма Крыма

Стенд РФ на ярмарке

Стенд РФ на ярмарке

Так называемое министерство курортов и туризма Крыма

Как писал OBOZREVATEL, недавно МИД Российской Федерации выступил с лживым заявлением о том, что Гаагский арбитраж якобы поддержал их сторону и признал суверенитет оккупантов над Крымом.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Сербия Белград
Теги
Новости Крыма Крым скандалы Министерство иностранных дел Украины посол
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