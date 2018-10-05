''Посидите ночь в окопе'': писатель-террорист Прилепин неожиданно заступился за Пашинина

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", внезапно прокомментировал скандал вокруг российского актера, добровольца УДА Анатолия Пашинина, заступившись за него.

Так, он отметил, что высмеивать тот факт, что Пашинин находился на передовой лишь два месяца, не стоит, поскольку по меркам реальной войны это действительно много. Пост, посвященный этому, Прилепин опубликовал на своей странице в Facebook.

"Короче, что я хочу отметить. Месяц на передке — это много, и по этому поводу скепсис может только его комбат проявлять, а если кто-то хочет с дивана рассказать про "только месяц" — не надо. Одну ночь в окопе посидите, и поймете сразу кое-что", — написал писатель-террорист.

Вместе с тем, он добавил, что в скором времени Пашинин якобы может повторить судьбу Надежды Савченко и сесть в тюрьму, "если не угомонится" (вероятно, он имеет в виду обвинения актера СБУ в угрозах и прослушке).

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин опроверг заявления своего комбата Андрея Гергерта ("Червня") и заявил, что по собственным подсчетам пребывал в зоне боевых действий дольше, чем два месяца. Вместе с тем, он отказался давать оценку словам своего командира.