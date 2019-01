Пошел на перехват: российские истребители нарвались на самолет Финляндии

В небе над Финским заливом были замечены два российских истребителя Су-27. По тревоге на перехват подняли военный самолет.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Финляндии. Инцидент произошел в 11:30 утра.

"Многоцелевой истребитель F/A-18 был поднят по тревоге для перехвата двух истребителей Suhoi SU-27 ВВС России в международном воздушном пространстве над Финским заливом", – говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что воздушное пространство страны нарушено не было.

Су-27 — советский/российский многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

A Finnish Air Force F/A-18 on QRA was scrambled to intercept two Russian Air Force Suhoi SU-27 fighters in international airspace above the Gulf of Finland on Thursday 24th January at around 11:30 am. The airspace of Finland was not violated. #FINAF pic.twitter.com/1EnAaKXZpL