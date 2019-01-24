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Пошел на перехват: российские истребители нарвались на самолет Финляндии

3.3тЧитать материал на украинском

В небе над Финским заливом были замечены два российских истребителя Су-27. По тревоге на перехват подняли военный самолет.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Финляндии. Инцидент произошел в 11:30 утра.

"Многоцелевой истребитель F/A-18 был поднят по тревоге для перехвата двух истребителей Suhoi SU-27 ВВС России в международном воздушном пространстве над Финским заливом", – говорится в сообщении.

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Российский истребитель

Российский истребитель

Пресс-служба ВВС Финляндии

Пошел на перехват: российские истребители нарвались на самолет Финляндии

Пресс-служба ВВС Финляндии

При этом, отмечается, что воздушное пространство страны нарушено не было.

Су-27 — советский/российский многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее два российских истребителя Су-30 совершили техническую посадку на оккупированном севастопольском аэродроме "Бельбек".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Финляндия
Тег
Новости России
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
на перехват)))))) я так давно не смеялся
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда
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