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"Порвали три волынки": художник ярко обыграл выдворение россиян из Британии

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В сети появилась забавная карикатура на высылку российских дипломатов из Великобритании после скандала с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ее автором является украинский художник Андрей Петренко. Работа опубликована на странице проекта kE? В Twitter.

"Провожали русских дипломатов — порвали три волынки", — иронично подписал он иллюстрацию.

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В частности, на ней изображен самолет, стоящий на взлетной полосе, к хвосту которого прицеплены два противогаза. Таким образом, карикатурист указывает на причину депортации россиян из Англии — осуществление их спецслужбами химической атаки против Скрипаля и его дочери.

Высылка дипломатов РФ из Британии

Как сообщал "Обозреватель", ранее Петренко показал карикатуру, посвященную непосредственно инциденту с покушением на российского шпиона-перебежчика.

Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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