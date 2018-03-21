"Порвали три волынки": художник ярко обыграл выдворение россиян из Британии

В сети появилась забавная карикатура на высылку российских дипломатов из Великобритании после скандала с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ее автором является украинский художник Андрей Петренко. Работа опубликована на странице проекта kE? В Twitter.

"Провожали русских дипломатов — порвали три волынки", — иронично подписал он иллюстрацию.

В частности, на ней изображен самолет, стоящий на взлетной полосе, к хвосту которого прицеплены два противогаза. Таким образом, карикатурист указывает на причину депортации россиян из Англии — осуществление их спецслужбами химической атаки против Скрипаля и его дочери.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Петренко показал карикатуру, посвященную непосредственно инциденту с покушением на российского шпиона-перебежчика.