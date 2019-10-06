Португалия выбирает новый парламент: наметилась новая коалиция

В Португалии с 8 утра начался процесс голосования на парламентских выборах в 22 избирательных округах.

Об этом сообщает издание "РИА Новости". По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

Здание парламента Португалии Twitter.com

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В голосовании смогут поучаствовать более 10 миллионов избирателей, причем год назад их было на 1 миллион меньше из-за введения автоматической регистрации за границей.

В списках – 21 политическая партия, однако реальные шансы пройти в парламент есть у шести: Социалистической партии во главе с нынешним премьером Антониу Коштой, право-центристской Социал-демократической партии (PSD), Левого блока, правой коалиции Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP), Коалиции демократического единства (CDU, включает коммунистов и экологов) и движения в защиту окружающей среды (PAN, Люди-животные-природа).

Согласно опросам, победу скорее всего одержат социалисты, однако им может не хватить совсем немного до абсолютного большинства. По прогнозам, за правящую партию проголосуют 37-38% избирателей.

Это означает, что для формирования правительства необходимо будет вести переговоры с другими политическими силами, в первую очередь с Левым блоком и коммунистами. Парламент Португалии избирается на четыре года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как новый глава Центральной избирательной комиссии Украины назвал условия выборов на Донбассе.

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