Портников разоблачил хитрый "фокус" Путина с Трампом

Решение президента России Владимира Путина перебросить военный контингент в Венесуэлу – это своеобразная проверка главы США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге на портале "Детали". Он считает, что появление самолетов с российскими военными в Венесуэле – это не только попытка Путина "во что бы то ни стало спасти режим одного из своих последних союзников Николаса Мадуро".

"Это еще и попытка проверить, как будет держать удар американский президент Дональд Трамп. И не где-нибудь, а в Латинской Америке. И не когда-нибудь, а после того, как Соединенные Штаты выразили поддержку венесуэльской оппозиции и ее лидеру Хуану Гуайдо и призвали Николаса Мадуро незамедлительно уйти в отставку", – написал журналист.

Он напомнил, что примерно такую же "проверку на прочность" Путин в свое время устроил Бараку Обаме в Сирии.

"Сейчас Путин пытается проделать такой же фокус с Трампом – только уже в непосредственной близости от американских границ. И пока мы не знаем, чем окончится эта новая дуэль", – отметил Портников.

Напомним, 23 марта в международный аэропорт Майкетии (Каракас) прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту. Один из лайнеров также перевез 35 тонн неизвестного груза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!