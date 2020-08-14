Портников – о Беларуси: если Лукашенко удержится, ничего кроме агонии уже не будет

Протесты в Беларуси разрушили миф о советском "благополучии" в этой стране. Кроме того, теперь ее лидер Александр Лукашенко больше не сможет сохранять свой имидж и влиятельность, сформированный за 26 лет при власти.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в статье для "Грани. Ру". Он убежден, что теперь недовольство множества белорусов уже нельзя будет скрыть или попросту проигнорировать.

"На наших глазах разрушается не просто режим Александра Лукашенко, но сам миф об этом режиме, который был любимой забавой всех тех, кто до сих пор вздыхает о замечательной стране на одной шестой части суши. Вот ведь, оказывается, можно ее сохранить, когда люди хотят, чтобы и пенсии вовремя, и цены нормальные, и никаких олигархов, и на улицах чистенько, и никаких тебе Майданов и Болотных – просто Советский Союз!" – пишет Портников.

Журналист отметил, что протестные движения в Беларуси возникали неоднократно и до нынешних событий. Однако раньше власти удавалось быстро справиться с этим. Поэтому поклонники Лукашенко и "стабильности" могли просто не замечать недовольных диктатурой белорусов или же списывать их возмущение на "происки Госдепа".

"Но теперь народного недовольства не заметить уже невозможно. И уже не важно, просматриваются ли за этим недовольством "происки Госдепа", рука Кремля или это просто подарок Соросу на 90-летие. Важно то, что в Беларуси нет никакой стабильности и никакой перспективы с этим правителем и его сумасшедшим режимом. Мы наблюдаем не просто агонию власти – мы наблюдаем агонию безумия", – считает журналист.

Вместе с тем, он признал, что это безумие достигло национальных масштабов. Ведь многие белорусы на протяжении десятилетий не замечали, кто ими правит, игнорировали и убийства оппонентов, и отказ от свобод, и зависимость своей страны от Кремля. Однако самой яркой демонстрацией этого тотального кризиса в постсоветской стране были действия ее власти.

"Реакция Лукашенко на пандемию и то, как он ведет себя сегодня, демонстрируют это сумасшествие всему миру. Но фокус в том, что Лукашенко был безумцем всегда. То, что его соотечественники этого не видели, поддерживали его, до сих пор уверяют, что сначала все было хорошо, а потом Саша испортился, не отменяет самого факта почти 30-летнего политического насилия над несчастной страной", – поделился своим мнением Портников.

Подытоживая, публицист добавил, что эпоху Лукашенко в Беларуси можно считать агонией, которая затянулась почти на 30 лет.

"И даже если Лукашенко удержится, ничего кроме агонии уже не будет. А в России – агония длиной в 20 лет. И россияне, и белорусы живут внутри смердящего трупа. И понятно, что когда ты пытаешься выбраться из этого трупа, ничего хорошего не происходит: ты нужен червям, они тобой питаются, они не могут существовать без этого трупного запаха", – образно высказался Портников.

Кроме того, он отметил, что нынешние протесты белорусов наталкивают его на мысль о том, что в России этот сценарий также неизбежен, но в гораздо больших масштабах.

"Глядя на то, что сейчас происходит в Беларуси, нетрудно представить себе, что будет в России, когда начнет рушиться путинский режим. Крови будет больше, последствия будут масштабнее и страшнее. А Советского Союза все равно уже не будет. Не будет никогда", – уверен журналист.

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