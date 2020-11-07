Порошенко: важно, что в американском Конгрессе переизбраны друзья Украины

Украина должна ценить стратегическое партнерство с США и двухпартийную поддержку в Конгрессе. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Ключевая позиция – и очень важно, чтобы это поняла власть, – что мы должны ценить отношения с США как стратегическим партнером независимо от того, кто был избран президентом. Я на всю жизнь запомню день 18 сентября 2014 года, когда я как президент Украины стоял в Капитолии, в зале, где были собраны обе палаты американского Конгресса, и более 20 раз мое выступление прерывалось аплодисментами. Это было удивительное единение республиканцев и демократов в поддержку украинского народа", – рассказал пятый президент.

Политик вспомнил, как выстраивание прочного партнерства с Белым Домом в свое время помогло Украине начать создавать международную коалицию для противодействия агрессивной политике Кремля.

"Я лично знаком и с вице-президентом Байденом, с президентом Обамой, с вице-президентом Пенсом, и с президентом Трампом. Я могу отметить, что в 2014-м году, когда Россию агрессором назвать в мире никто не мог, говорили "сторона конфликта", только наша мощная дипломатическая работа сформировала позицию на базе доказательств", – напомнил Порошенко.

Лидер "ЕС" предостерег действующую власть от того, чтобы необдуманными поступками или заявлениями разрушить существующую поддержку обеих влиятельных партий в США.

"Нам нужно ценить эту поддержку двухпартийную, которая сегодня принадлежит Украине. И ни в коем случае никакими телефонными разговорами, никакими российскими сценариями "пятой колонны" внутри государства эту двухпартийную поддержку не разрушить", – подчеркнул Порошенко.

Не менее важно, по словам пятого президента, поддерживать партнерские отношения не только с новоизбранным президентом США, но и с американским Конгрессом и Сенатом.

"Сейчас происходили не только выборы президента, но и выборы в Конгресс и Сенат. Очень важно, что основные наши друзья в американском Конгрессе были переизбраны – и Марси Каптур, возглавляющая украинский кокус, и все, кто традиционно борется за Украину, сегодня представляют американский народ в американском Конгрессе. Мы это очень ценим", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Взвешенная международная политика и продолжение укрепления международного, а в частности - украинского-американского партнерства помогут Украине и дальше наращивать собственную мощность для будущей победы и восстановления суверенитета и территориальной целостности государства.

"Если не будет ошибок украинского руководства, если не будет дилетантства и мы воспользуемся окном открытых возможностей – я подчеркиваю, что уже в 2021 году после инаугурации, мы получим оружие, финансирование, новый пакет санкций, и Путину точно это не понравится. Мы можем провести переговоры и получить зенитные комплект "Patriot". Мы можем не дать остановить реформы и получить финансирование, поддержку нашего движения – как это и записано в Конституции по моему предложению – к полномасштабного членства в Евросоюзе, в НАТО, евроатлантической интеграции", – резюмировал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко выразил уверенность, что кто бы ни стал президентом США - он непременно будет другом для Украины. Ведь и у Байдена, и у Трампа один враг – Путин.