Порошенко поздравил Байдена с победой на выборах

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах в США.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. В частности, политик назвал Байдена бойцом и государственником.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену – бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", – сказано в сообщении.

Порошенко считает, что Украине повезло с президентом США, который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве.

"Вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на верное трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира. Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники на этом пути!" – написал лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, а также глава ОП Андрей Ермак поздравили Байдена с победой на выборах.

Более подробно о выборах в США читайте в нашей трансляции по ссылке.

Трамп стал 11-м американским главой, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы на высший пост в стране. Список других президентов, которые не смогли переизбраться на второй срок, читайте здесь.