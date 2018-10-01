У неділю у традиційній недільній авторській програмі GPS Фаріда Закарії на каналі CNN було інтерв'ю з президентом Петром Порошенком.

Мова йшла передусім про російську дезінформаційну пропаганду у зв'язку з виборами в США та в Україні. Діалог вийшов цікавий саме для американських глядачів та для глядачів по усьому світу. Це ми знаємо, що таке російська пропаганда. Частина, принаймні, американців про це знають. Але дуже багато людей, як у США, так і в інших країнах досі на розуміють, як Кремль впливає на свідомість людей у різних країнах, якими засобами для цього користується, чому робить це передусім перед виборами.

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Президент також нагадав західним глядачам, що війна, яку розв'язав агресор проти України, продовжується. Подякував США за підтримку. Наголосив, що в Україні створено нову армію, яка боронить не лише Україну, а й весь західний світ.

Наприкінці інтерв'ю Порошенко потролив кремлівського диктатора, "подякувавши" йому за те, що якщо у 2013 році лише третина українців бажала євроатлантичної інтеграції, то зараз більшість українців бажають вступити в НАТО та ЄС. Насамкінець Порошенко сказав: "Дякую, пане путін за те, що ви допомогли моїй карїні стати значно більш європейською та значно краще готовою до того, щоб захищати європейські та трансатлантичні цінності. І ми абсолютно впевнені, що не повернемось назад у російську імперію".