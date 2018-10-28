Порошенко и Трамп оказались под ударом ''отрядов Путина'': опубликовано видео

В России пенсионеры из так называемых отрядов Путина сняли на видео, как метают ножи в портреты президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Соответствующим постановочным роликом на странице в Facebook поделился российский блогер Александр Тверской, открыто поддерживающий Украину. "Порошенко и Трамп под ударом "отрядов Путина", - написал в своем посте он.

"Ну что, вспомним нинзя и пометаем ножи", - сказал дедушка в начале видео. "Ну давайте, может и получиться у нас это дело сделать", - ответила ему пенсионерка.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля. Они сняли этот процесс на видео.