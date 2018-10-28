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Порошенко и Трамп оказались под ударом ''отрядов Путина'': опубликовано видео

1.8тЧитать материал на украинском

В России пенсионеры из так называемых отрядов Путина сняли на видео, как метают ножи в портреты президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Соответствующим постановочным роликом на странице в Facebook поделился российский блогер Александр Тверской, открыто поддерживающий Украину. "Порошенко и Трамп под ударом "отрядов Путина", - написал в своем посте он.

"Ну что, вспомним нинзя и пометаем ножи", - сказал дедушка в начале видео. "Ну давайте, может и получиться у нас это дело сделать", - ответила ему пенсионерка.

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Комментарии к видео

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Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля. Они сняли этот процесс на видео.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Петр ПорошенкоДональд ТрампАлександр Тверской
Место
Россия
Объект
видео
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
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