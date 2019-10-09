Режим российского президента Владимира Путина прочен еще и потому, что ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему. Неудачи на протестах на Болотной площади в 2011 во многом были связаны с тем, что мировой истеблишмент не хотел перевыборов в России. А зачем? Общий тренд был на статус-кво. А могло бы и послужить и началом перемен.

Неудачу на Донбассе российская власть компенсировала Крымом. Путин вовремя остановился. Когда он понял, что дальнейшее продвижение чревато тысячами гробов, которые вернуться в Россию, он остановился. Поэтому Донбасс не воспринимается как поражение. Да, это неудача, но в общественном мире и сознании она так не воспринимается.

Поражением для Путина было изгнание из G-8, но сейчас мы видим, что его зовут обратно. Статус Путина, как лидера в мире, покачнулся на какое-то время. Было в Австралии, с ним старались не говорить, но теперь он снова вернулся в круг уважаемых людей – Трамп, Макрон…

Владимир Путин, Дональд Трамп, Еммануель Макрон и Ангела Меркель life.ru

Если вы посмотрите, то из большинства руководства "Роснефти", государственной компании, из 11 человек – 7 иностранцы. Вот на это обращают внимание. Вот как только они все выедут – это будет политическое поражение. Если начнут по-настоящему арестовывать счета олигархов, тогда да, это поражение. Но пока всем этим даже не пахнет.

Нужно слишком много, чтобы основная масса сочла: от диктатора нужно избавляться. Да и на Западе сегодня иная ситуация, у него нет ядра, который гарантирует стабильность.

Путин приложил огромные усилия, чтобы дестабилизировать западный мир. Надо отдать ему должное, он добился больших успехов. Чего тут скрывать? Он кардинально изменил всю структуру пропаганды. Вот интернет можно было закрыть, но нет же, они решили все залить информацией так, чтобы человек просто задохнулся в ней. Говорить правду можно только одним способом, а врать сотнями.

В 2000-х интернет-пространство начало заполняться различными сайтами и порталами. Они отличались от Первого канала, ведь давали много интересной информации. Но при том, что каждая бочка меда имела свою ложку дегтя.

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