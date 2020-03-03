Несмотря на некую стабилизацию ситуации в Сирии, турецко-российское противостояние может вспыхнуть в любой момент с новой силой. Между президентами Турции и России идет борьба за сферы влияния.

Турция и Россия, — две основные военные силы, из которых тактически, стратегически и организационно, в ресурсном плане, Турция является доминирующей военной силой. Остальные силы: повстанцы, "армия Асада", военные группировки Ирана и прочие военизированные формирования, фактически действуют на стороне Турции, или России и не являются самостоятельными военными субъектами.

В этой борьбе по умолчанию запрограммирован военный конфликт между Турцией и Россией за сферы влияния и отстаивание интересов каждой из сторон. Обе стороны в конечном итоге хотят иметь полное влияние над всей Сирией. Тактическую ситуацию в Сирии сложно спрогнозировать, но уже сейчас очевидно, что рано или поздно, в условиях запрограммированного конфликта, более слабая сторона, а это Россия, может потерпеть поражение.

С учетом оценок поражения России и реакции на это поражение руководства Кремля у Украины должен быть сформирован оперативно-тактический план использования возникшего окна возможностей для защиты своих национальных интересов. Об этом пойдет речь в данной публикации, и будут даны исчерпывающие ответы на ряд перечисленных ниже вопросов.

Каковы реальные интересы России в Сирии? Какая польза для Украины и стран Балтии из поражения России в Сирии, в российско-турецкой войне? Как Украина может воспользоваться "плодами" военного поражения России в Сирии в ходе турецко-российской войны? Почему на случай военно-стратегического поражения России, у Украины должен быть сформирован план "Х"?

Четыре главных "интереса" России в Сирии:

1) Военный:

а) тренировка российских оккупационных войск на убийствах сирийцев и уничтожении сирийских городов без особого ущерба для себя;

б) размещение российских военных баз, авиации и тяжелых вооружений в средиземноморском регионе, и военных кораблей в средиземном море;

2) Геополитический:

а) создание путинского биполярного мира с поддержкой близких по своей природе диктаторских авторитарных, античеловеческих, "людоедских" режимов-изгоев, т. к., В. Путин опирается на поддержку именно таких режимов, что наглядно просматривается на результатах голосований в ООН их представителей в поддержку российской позиции;

б) военно-политические возможности негативного влияния на Израиль и другие страны;

в) оказание негативного влияния на страны Европейского Союза путем умышленного и целенаправленного создания Европейского миграционного кризиса, уничтожением сирийских городов и их инфраструктуры, в целях развала Евросоюза;

3) Информационный:

а) в плане пропаганды силы, демонстрирование "вставание с колен" и превращения России в сверхдержаву;

б) ради пропаганды своего информационно-дутого величия, постоянно напоминать о своих "геополитических победах", чем наводить ужас на европейское и средиземноморское сообщество;

б) одновременно влиять на сознание психически извращенного российского крымнашистского большинства, поддерживающего любые международные и военные преступления В. Путина и его команды по захватам территорий чужих стран, поддержки "людоедских", античеловеческих, авторитарных и нелегитимных режимов, и убийств тысяч людей;

4) Экономический:

вести постоянную войну ради того, чтобы "Газпром" смог продавать газ в Европу, что обеспечивает выживание российской экономики. Военно-оккупационное присутствие России в Сирии создает препятствие для Катара в обеспечении поставок газа через Турцию в Европу.

Умышленное создание Кремлем европейского миграционного кризиса, считается в кремлевских правящих кругах одной из ключевых побед в гибридной войне России над европейским сообществом. Большинство мигрантов — молодые мужчины с низким уровнем образования, без специальности и находящиеся под влиянием псевдорелигиозных сект или криминальных организаций. Многие из них имеют боевой опыт и навыки обращения с оружием. Фактор влияния миграции, является существенным катализатором и элементом гибридной войны России против Европы.

Как таковой отдельной "армии Асада" в Сирии не существует. То, что называют "армией Асада", это большая вооруженная группировка, поддерживаемая российскими оккупационными войсками и военными советниками. Без военной поддержки России "армия Асада" вряд ли просуществует больше 2-х недель.

В сложившейся ситуации президент Турции Р. Эрдоган должен понять, что получив первые успехи в боях против российско-асадовских оккупационных войск, останавливать наступление дальше вглубь Сирии неприемлемо и недопустимо, необходимо нарастить группировку турецких войск на сирийском направлении, вышвырнуть российских оккупантов из Хмеймима, а затем обязательно занять Алеппо и Дамаск. После чего, Турция получит полный воздушный контроль над всей Сирией.

Все очевидно. Если Турция не вышвырнет российских оккупантов из Сирии, то после небольшой паузы, российские оккупанты под прикрытием своих военных союзников, будут предпринимать попытки вышвырнуть турецкие войска из занятых позиций. Прогнозирование иных долгосрочных сценариев развития событий не представляется возможным ввиду того, что обе стороны не соблюдают достигнутые договоренности.

Освобождение турецкими войсками Сирии от российских оккупационных войск, решит как минимум несколько военно-политических и экономических задач:

1) будет запущен процесс восстановления мира в Сирии;

2) будут существенно снижены объемы миграционных потоков людей из Сирии в Турцию и в Европу, рукотворный путинскими оккупантами, искусственный "Европейский миграционный кризис" перестанет усиливаться;

3) будет ликвидирован источник миграционной угрозы для Турции и Евросоюза;

4) в обозримом будущем, часть мигрантов сможет вернуться на территорию Сирии, контролируемую турецкими силами;

5) будет ликвидирована российская военная угроза безопасности и национальным интересам Турции;

6) будет возобновлено строительство Катаро-турецкого газопровода для последующих поставок катарского газа в Турцию и в Европу, что в свою очередь приведет к окончательному вытеснению Газпрома из европейского газового рынка.

Какая польза для Украины и стран Балтии из поражения России в Сирии, в российско-турецкой войне?

Если Турция продолжит наступление на сирийском направлении и при этом турецким войскам удастся разгромить путинские оккупационные войска в Сирии, фактор разгрома путинских войск позволит ослабить прогнозируемое военное давление на Украину со стороны Кремля с целью капитуляции Украины перед грядущим путинским победобесием.

Фактор разгрома путинских оккупационных войск в Сирии может свести к нулю планируемое Кремлем и прогнозируемое нападение России на страны Балтии, которое планируется В. Путиным и его окружением после геополитической гибридной победы Кремля над Украиной.

Открывается 2-я менее опасная и более предсказуемая возможность разгрома путинских оккупационных войск на Донбассе.

Как Украина может воспользоваться "окном возможностей" по освобождению своих временно оккупированных Россией территорий в случае поражения России в военном противостоянии с Турцией?

В этом вопросе важно внимательно следить за потерями российских оккупационных войск в Сирии. Если в ходе освобождения Сирии от путинских оккупационных войск, путинские войска с учетом наемников ЧВК получат неприемлемые потери, а это гибель более 10.000 (десяти тысяч!) военнослужащих, этот фактор может привести к деморализации оккупантов к возникновению волны недовольства у значительной части российского населения трагическими последствиями войны В. Путина с сирийским народом.

Сразу, после изгнания из Сирии российских оккупационных войск, Украина может осуществить специальную военную операцию под условным названием "Источник свободы" по освобождению ОРДЛО от российских оккупантов.

В военном плане так называемые военные корпуса "Л/ДНР", а также оккупационные войска, находящиеся в Крыму, являются неотъемлемой частью войск Южного военного округа России. В количественном соотношении их численность можно сравнить с численностью личного состава Вооруженных Сил Украины, но они значительно превосходят ВСУ по количеству и качеству боевой авиации. Подразделения этих оккупационных войск задействованы В. Путиным на территории Сирии в войне с Сирией и с Турцией.

Поэтому, как только Россия потерпит военно-стратегическое поражение в Сирии, получит неприемлемые потери, политическое и военное руководство Украины в коротком окне тактической паузы должно оценить все факторы и риски.

В случае положительной обстановки и оценки, Украина должна с помощью арсенала авиации, дронов, дальнобойного ракетного оружия нанести точечные удары по скоплению российских оккупационных вооруженных сил в ОРДЛО. Технически возможно за считанные минуты уничтожить части, соединения и места дислокации оккупантов, их основную военную инфраструктуру, в том числе центры связи, управления, системы ПВО и тяжелое вооружение. На уничтоженные позиции, там, где останется одна пехота с легким вооружением, будут выдвигаться ВСУ войска и зачищать их от остатков оккупационных сил.

Этот сценарий способен усилить численность неприемлемых потерь российских оккупационных сил и стать существенным катализатором-ускорителем деморализации "ватной, крымнашистской части российского населения" и запустить уже на сей раз необратимые процессы дестабилизации преступного путинского режима, а затем и территориального распада России.

Исторические примеры имеются: поражение Российской империи в российско-японской войне – 1905г., ставшее катализатором революции и распада Росимперии; поражение СССР в советско-афганской войне 1989г., запустившее процесс распада СССР.

Несмотря на пропаганду, в коллективном сознании большинства россиян отсутствует мотивация постоянной войны с Украиной, вплоть до ее полного уничтожения.

Российская история весьма стереотипная и цикличная. После военного поражения в Сирии состояние российской армии можно будет охарактеризовать словами известного историка В. Ключевского, оценившего российскую армию после поражения в российско-японской войне: "Война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократический формализм высших чинов, а вместе с тем подавленность рядового офицерства, лишённого подготовки, инициативы".

На фоне освобождения Донбасса и Сирии военным путем, ощутив успехи разгрома российских (путинских) оккупационных войск, власти Украины и Турции могут провести совместную точечную военную спецоперацию по освобождению аннексированного Крыма.

Освобождение временно аннексированного Крыма и его реинтеграция в политическое пространство Украины, являются стратегическими целями всего украинского общества и государства.

Концентрация на временно аннексированном украинском полуострове значительной группировки войск Южного военного округа России авиации, стратегических ракет малой и средней дальности, тактического ядерного оружия, всегда будет представлять существенную угрозу не только для Турции, но и всех стран черноморского бассейна.

В вопросе освобождения Крыма от российских оккупантов, интересы Украины и Турции полностью совпадают.

Кроме того, во многом близкий к туркам, крымскотатарский народ подвергается в Крыму со стороны оккупантов жестким гибридным репрессиям. Российская оккупация несет угрозу существования крымскотатарского народа.

Более того, руководство России умышленно отказывается исполнять уже 4-ю резолюцию ООН о необходимости прекращения репрессий крымскотатарского народа и об освобождении Крыма.

Все вышеперечисленные факторы предоставляют не только право, но и обязанность для Украины, освободить свои территории, временно захваченные агрессором и оккупантом.

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