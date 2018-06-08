Поработало ФСБ? Пионтковский указал на странность в отношениях Макрона и Путина

Последний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию продемонстрировал резкое изменение его отношения к Владимиру Путину, что может быть объяснено шантажом спецслужб Кремля и их угрозами обнародовать неудобную для политика информацию.

Если в 2017 году Макрон показывал пренебрежительное и унижающее отношение к российскому коллеге, то сейчас все это сменилось откровенным заискиванием и чрезмерной любезностью, пишет журналист и политический деятель Андрей Пионтковский в блоге на OBOZREVATEL.

"Макрон просто вылизывал Путину задницу как раз в тот момент, когда Следственная комиссия объявила результаты по сбитому над Донбассом "Боингу". В присутствии Макрона Путин открыто глумился над жертвами катастрофы. Мол, самолет? Какой самолет? А Макрон ему только подхихикивал… Ну, может, чекисты нашли подход и к нему, как в свое время они нашли подход к Николя Саркози", — подчеркнул он.

Пионтковский добавил, что еще во времена СССР позиции КГБ были весьма сильны во Франции. По его мнению, вполне вероятно, что нынешние представители секретных служб могли поднять из архивов компрометирующую информацию, которая и заставляет политических лидеров кардинально менять свои взгляды. Так, он напомнил, как предшественник Макрона Николя Саркози сначала запомнился политическому миру резкой критикой Путина, а затем после одной из встреч на саммите G8 практически утратил твердость категоричной позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон дружелюбно обратился к Путину на "ты", когда говорил касательно конфликта в Украине.