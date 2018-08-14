Приближается катастрофа: ярый крымнашист забил тревогу

Пророссийский блогер Александр Горный заявил, что РФ надолго запомнит 2018 год, поскольку он стал началом экономической катастрофы.

"Тучи сгущаются вокруг России и россияне, оторвавшись от телевизоров, побежали к холодильникам, заглядывая по пути в свои полупустые кошельки", - написал он на "Эхо Москвы".

Горный иронически назвал прекрасной и оптимистичной картиной "рост цен на топливо на 7-10%, увеличение НДС на 11%, увеличение пенсионного возраста женщинам на 14,5%, мужчинам на 8,33% и катастрофическое уменьшение курса рубля за последние полгода на 22%".

"Если честно, то есть ощущение приближающейся катастрофы, и только наше правительство и Единая Россия бодры и оптимистичны, что и понятно", - добавил он.

Блогер считает, если снижение курса рубля продолжится такими же темпами, это приведет к снижению потребительского спроса и "индекса оптимизма", а также к очередному росту безработицы.

"В общем, к Новому году не у каждого россиянина будет бутылка шампанского и салат Оливье, зато реальная инфляция составит не менее 15%", - написал он.

"Россияне пока расслабленные, сейчас пик туристического сезона, и многие в отпусках, когда не хочется думать, но скоро сентябрь, единый день голосования и, наверное, уже пора включать мозги и обязательно идти на выборы", - резюмировал Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина признали, что санкции США "сломают" Россию. Так, из-за анонса новых санкций США в стране уже несколько дней обваливается финансовый рынок.