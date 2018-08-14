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ПолитикаЭкономика

Приближается катастрофа: ярый крымнашист забил тревогу

16.1тЧитать новость на украинском

Пророссийский блогер Александр Горный заявил, что РФ надолго запомнит 2018 год, поскольку он стал началом экономической катастрофы.

"Тучи сгущаются вокруг России и россияне, оторвавшись от телевизоров, побежали к холодильникам, заглядывая по пути в свои полупустые кошельки", - написал он на "Эхо Москвы".

Горный иронически назвал прекрасной и оптимистичной картиной "рост цен на топливо на 7-10%, увеличение НДС на 11%, увеличение пенсионного возраста женщинам на 14,5%, мужчинам на 8,33% и катастрофическое уменьшение курса рубля за последние полгода на 22%".

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"Если честно, то есть ощущение приближающейся катастрофы, и только наше правительство и Единая Россия бодры и оптимистичны, что и понятно", - добавил он.

Блогер считает, если снижение курса рубля продолжится такими же темпами, это приведет к снижению потребительского спроса и "индекса оптимизма", а также к очередному росту безработицы.

"В общем, к Новому году не у каждого россиянина будет бутылка шампанского и салат Оливье, зато реальная инфляция составит не менее 15%", - написал он.

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"Россияне пока расслабленные, сейчас пик туристического сезона, и многие в отпусках, когда не хочется думать, но скоро сентябрь, единый день голосования и, наверное, уже пора включать мозги и обязательно идти на выборы", - резюмировал Горный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина признали, что санкции США "сломают" Россию. Так, из-за анонса новых санкций США в стране уже несколько дней обваливается финансовый рынок.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Кризис в России
Место
Россия
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот у нас "дожжь" какой год неустанно вещует про катастрофу и великие бедствия для россиян ... интересно, а какая у хохлов, прорвавшихся к истинной демократии, есть всеукраинская сми, терпеливо мажущая чёрной краской их свидомый европейский выбор и единство в борьбе с клятым ворогом?.. скажите по секрету, клянус - не скажу ни активистам, ни добробатам...
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Васильев Александр
Васильев Александр
ПаРашцы, а вы и дальше терпите и кормите свое }{уйло и всю его систему. «Идкт бараны в ряд, бьют вБарабаны, Кожу на них сдают сами бараны». © Бертольд Брехт.
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Для дебилоидов: 1.Если чел пишет на Эхе, о он однозначно и неопровержимо не пророссийский. 2. НДС подняли всего на 2%, остальные ставки как были так и остались - 0% и 10%. 3.Слабый рубль сейчас как никогда кстати - это дает возможность наполнять бюджет рублями стремительно. (это азы экономики) 4.Неграмотным типо журналюгам, надо быть как-то более вменяемым.
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Поваров Руслан, А при прошлом "обвале рубля" истерики, такие же как и ты, прогорели со своими телевизорами. Если не соображаешь ничего - не комментируй.
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Азы экономики )))))))) Как же американцам и европейцам не повезло с их долларами и евро )))))))))))
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