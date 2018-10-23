"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

Помощник президента США Джон Болтон почтил память российского оппозиционера Бориса Немцова.

Политик возложил венок на месте гибели россиянина в Москве, сообщает журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов.

Он отметил, что перед встречей с президентом Владимиром Путиным Болтон возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем уже отправился на Немцов мост.

"Ну и кто бы сомневался", - с сарказмом отметил пропагандист.

Джон Болтон перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду pic.twitter.com/monuaNV3ZA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.

В комментариях мнения разделились. Некоторые уверены, что нужно было возложить цветы к месту захоронения Немцова, а некоторые уверены, что пора уже нести цветы к могиле самого Путина.

Ну,вот это возложение по 📺 обязательно покажут,а про Немцова врядли.. https://t.co/eRzXpKN2Kk — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 23 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко на коленях почтил память американского сенатора Джона Маккейна.