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"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

2.3тЧитать материал на украинском

Помощник президента США Джон Болтон почтил память российского оппозиционера Бориса Немцова.

Политик возложил венок на месте гибели россиянина в Москве, сообщает журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов.

Он отметил, что перед встречей с президентом Владимиром Путиным Болтон возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем уже отправился на Немцов мост.

"Ну и кто бы сомневался", - с сарказмом отметил пропагандист.

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В комментариях мнения разделились. Некоторые уверены, что нужно было возложить цветы к месту захоронения Немцова, а некоторые уверены, что пора уже нести цветы к могиле самого Путина.

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

"Пора уже к могилке Путина": Болтон в Москве почтил память Немцова, мнения в сети разошлись

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко на коленях почтил память американского сенатора Джона Маккейна.

Читайте все новости по теме "Убийство Бориса Немцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Бориса Немцова
Персоны
Борис НемцовВладимир Путин
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вот и делайте выводы, в чьих интересах действовал Немцов...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Встромил Ипатий, а в чьих интересах убили Бузину?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Александрович Алексей, ты бы лучше задумался, в чьих интересах его убили, дятел
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0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Живу в Москве, но ничего не знаю про Немцов мост. По напридумывают фигню всякую.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Plotnikov Alex, ты не расстраивайся, ты не один такой! В вашей недоимперии 86% долбоебов
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
порва бомбить москву
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