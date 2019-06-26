"Пора отзывать!" У Путина дерзко оскорбили украинскую делегацию в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков цинично заявил, что украинской делегации якобы нет места в ПАСЕ после возвращения туда российских дипломатов.

В частности, он с иронией ответил на реакцию украинского МИД. "Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию", – написал он в своем Twitter.

При этом Пушков упрекнул ПАСЕ в том, что она якобы ранее шла на уступки Украине.

ПАСЕ УНН

"Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того – пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил" – написал Пушков.

Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. В течение 24 часов российская делегация сможет работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

Также для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал