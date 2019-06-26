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"Пора отзывать!" У Путина дерзко оскорбили украинскую делегацию в ПАСЕ

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Российский сенатор Алексей Пушков цинично заявил, что украинской делегации якобы нет места в ПАСЕ после возвращения туда российских дипломатов.

В частности, он с иронией ответил на реакцию украинского МИД. "Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию", – написал он в своем Twitter.

При этом Пушков упрекнул ПАСЕ в том, что она якобы ранее шла на уступки Украине.

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"Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того – пришел в упадок. То есть, когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил" – написал Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алексей Пушков
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да нехрен там делать нужно от туда выходить и начинать строить атомную бомбу по тому как договор нарушили все кто его подписал и Украина имеет право в одностороннем порядке вернуть себе ядерный статут и ничего ни если ни рашка не смогут сделать на Украине АЭС и если с ними что ни будь случиться не станет ни рашки ни ес)))))))
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Артеллерист Моня, ты не прав. Нельзя давать ружья дикарям, дерущимся палками.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие отозвали посла . Теперь в ПАСЕ некому чистить туалеты.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Xозяин Xoxлов, иди почисти, твоё любимое занятие
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CARGO 100
CARGO 100
"Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию" ... Вагоны Укрзалізниці стоят на запасном пути ... и паровоз тоже.
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