Судя по всему, Дональд Трамп и наиболее преданные члены его команды среди республиканцев все никак не могут принять неизбежное и признать свое поражение на президентских выборах.

Последние несколько дней новостная лента и особенно соцсети пестрят яркими заголовками о том, что генеральные прокуроры 17 американских штатов присоединились к иску своего коллеги из Техаса Кэна Пэкстона в Верховный суд, с требованием аннулировать результаты президентских выборов в четырех "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине.

Перечислю эти штаты: Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Трамп буквально сразу же отреагировал на это в своем микроблоге Твиттере: "Ух ты! Как минимум 17 штатов присоединились к Техасу в экстраординарном деле о величайшем мошенничестве на выборах в истории США. Спасибо!"

Это новость буквально сразу стала "вирусной" в РФ, а сегодня волна в полной мере докатилась и до Украины. Мне вполне понятны мотивы Кремля ретранслировать и "разгонять" эту новость независимо от вероятности успеха самого иска.

Цель у них одна – дискредитация избирательной системы США и самой идеи демократии. Так же Кремль пытается убедить своих граждан в том, что политический истеблишмент США, который с момента оккупации Крыма и военной агрессии на Донбассе планомерно вводит все новые и новые санкции против РФ и представителей ее правящего класса, что их американские коллеги ничуть не лучше их самих. Вернее, намного хуже и лицемернее.

Им вторят и некоторые украинские политологи, ориентированные на пророссийский электорат и работающие с соответствующими политическими силами в Украине, жаждущие одержать реванш после поражения в 2014 году.

А простых сторонников у Трампа, которые до сих пор рвут глотки в соцсетях и все ждут момента , когда Трампа таки объявят победителем в выборах или устроят третий тур выборов как в Украине в 2005 , как может показаться, не меньше чем в России и США. Вот к чему приводит глобализация и развитие интернета.

Что касается самого Трампа, то ситуация для тех, кто отслеживает ситуацию не только по заголовкам в российской прессе давно является очевидной.

Ведь для него ставки на этих выборах были изначально крайне высоки. Как говорят сами американцы - "Neck or nothing stake". "Пан, або пропав".

Ведь за время президентства Трампа против него лично, а также членов его семьи и ближайшего окружения по инициативе демократов правоохранительными органами США было инициировано множество криминальных расследований. Начиная от уклонения от уплаты налогов (что является весьма тяжким преступлением в США) еще до того как он стал президентом США, продолжая сотрудничеством с Кремлем в ходе предыдущих президентских выборов и заканчивая сомнительными сделками членами его семьи уже за время президентства Трампа.

И не смотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера о связях с Кремлем в ходе кампании 2016-го года закончилось ничем, то как минимум дела о неуплате налогов самим Трампом при помощи возглавляемым его дочерью Иванкой "Trump Foundation" не были закрыты, а лишь приостановлены благодаря его иммунитету. Но когда/если демократ Джозеф Байден таки вступит в свои полномочия, демократы наверняка инициируют множество дополнительных расследований. В частности относительно заключенных сделок при участии/лоббировании супруга его дочери Джареда Кушнера, вокруг которых за последние четыре года было много шумихи в американских СМИ.

Это вам уже не относительно невинный телефонный разговор с Зеленским с пожеланием возобновить расследование в деле о "Буризме", в наблюдательном совете которой работал сын Байдена…

Что уж говорить о семье Трампа, если последние несколько недель в американских СМИ активно муссируются слухи о том, что даже его личный адвокат Рудольф Джулианни просит Трамп заочно его помиловать.

Для понимания серьезности таких обвинений напомню читателям, что в свое время именно за неуплату налогов на долгие годы угодил за решетку культовый американский мафиози первой половины ХХ века Аль Капоне, которого несмотря на все усилия правоохранительных органов так и не смогли привлечь к уголовной ответственности за многочисленные убийства и рэкет.

А ведь после того, как Трамп сложит полномочия президента США, закончится и его личный иммунитет по криминальным делам, уже начатым против него лично за последние четыре года.

Что же касается непосредственно иска, о котором идет речь, то по мнению американских юристов есть крайне мало шансов даже на то, что будет принят к рассмотрению. Не говоря уже об аннулировании результатов выборов в четырех указанных штатах.

По той лишь причине, что ни один американский штат не имеет права вмешиваться в избирательный процесс в другом штате.

Кроме того, техасский генпрокурор в своем иске не представил убедительных доказательств нарушений на выборах и не подал жалобу на результаты голосования в штатах с высоким процентом голосования по почте, победу в которых одержал Трамп. То есть налицо двойные стандарты.

Что еще более важно, 8 декабря Верховный суд США отверг иск республиканцев с требованием аннулировать миллионы голосов, поданных в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, без победы в котором Трамп чисто арифметически не может одержать победу.

Та же печальная для Трампа участь постигла и десятки исков со стороны юристов его штаба во всех ключевых колеблюющихся штатах, в которых и решилась судьба победителя президентской гонки.

А пересчет голосов в Джорджии, который дал надежду десяткам миллионам сторонников Трампа и которого он яро добивался, лишь увеличил в конечном итоге разрыв в сторону Байдена.

Так что если анализировать трезво, без лишних эмоций, то реальными целями всей этой медиа-кампании кроме уже обозначенных выше Трампа являются следующие:

Оперативная – максимально отложить процесс выдвижения выборщиков в указанных в иске четырех штатах, официально признанную победу в которых одержал Байден. И сорвать голосование коллегии выборщиков, которое должно произойти согласно Конституции США 14 декабря, после которого и оглашается официально победитель президентских выборов.

Чисто теоретически, в случае, если Коллегия выборщиков по различным причинам не сможет проголосовать и не вынесет окончательного решения через три дня, тогда решение о том, кто станет новым президентом США перейдет в американский Конгресс.

Самое интересное, что пока также неизвестно, кто будет контролировать его Верхнюю палату – Сенат, где оно и должно в таком случае приниматься согласно поправкам в Конституцию. Один штат – один голос. Так как в штате Джорджия на 5 января намечены перевыборы из-за того, что в ноябре ни один из кандидатов не набрал достаточного для победы количества голосов. И если республиканцы, у которых на данный момент 50 мест в Сенате, возьмут хотя бы один из 2-х мандатов, которые там будут разыгрываться, то именно Трамп станет президентом США! Ну а если Коллегия выборщиков 14 декабря (как я и предполагаю), все-таки официально назовет Байдена 46-м президентом США, тогда победа в Джорджии обеспечит республиканцам относительно спокойную жизнь на последующие два года, а Байден изначально станет так называемой "хромой уткой". Ведь именно Сенат утверждает не только финансирование программы действий президента, но и кандидатуры на ключевые должности его команды.

Для получения демократами хрупкого преимущества в верхней палате Конгресса оба кандидата от Демпартии должны победить. Джон Оссоф и Рафаель Уорнок участвуют в выборах против действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью и его однопартийки Келли Леффлер.

Сразу двух сенаторов в Джорджии выбирают из-за того, что республиканец Джон Исаксон ранее объявил о сложении с себя соответствующих полномочий из-за прогрессирующей болезни. В результате в этом штате проводятся как очередные выборы сенатора, так и внеочередные.

Что касается стратегической цели Трампа и всех этих исков, изначально имевших (как показала практика) мало перспектив, то она заключается в консолидации электората Трампа и формировании образа жертвы "Вашингтонского болота", которое он и обещал осушить, идя на выборы в 2016 году.

Ведь Трамп уже успел заявить официально, что если "вдруг" он таки падет "жертвой интриг иподтасовок" демократов на прошедших выборах, то он обязательно будет баллотироваться в 2024 году.

Я уже не говорю о чисто психологических причинах и неумении Трампа проигрывать. Ведь в бытность президентом США он так и не вышел из образа телеведущего популярного реалити-шоу "Apprentice", зачастую извещая членов своей команды об увольнение в своем Твиттере при помощи своей знаменитой фразой из этого шоу: "You are fired!" (Ты уволен!").

Но развязка близится к концу. И станет ли явью самый страшный сон Трампа последних лет, когда он сам официально услышит эту фразу от Коллегии выборщиков через три дня, мы уже совсем скоро узнаем. А пока Трамп хватается за любою соломину, чтобы как минимум отложить во времени этот момент.

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