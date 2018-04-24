Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Попытается вырваться из кризиса: СМИ узнали о важном решении Путина

1.6тЧитать новость на украинском

После инаугурации, которая пройдет 7 мая 2018 года, президент России Владимир Путин примет важное решение и подпишет указ об экономическом плане сроком на шесть лет.

Такую информацию обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что таким образом, власть якобы попытается улучшить жизнь россиян. В частности, сообщается о грядущем увеличении на 10 триллионов рублей расходов в области развития инфраструктуры, образования и здравоохранения в течение шестилетнего срока.

Новости
Не чета Трампу: в сети высмеяли низкий рост Путина

При этом указывается, что окончательная сумма и источники финансирования вряд ли будут обнародованы.

Допускается даже, что могут быть урезаны дотации на оборонную промышленность.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин вмешивается во внутренние дела других стран для ослабления их демократии.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на Обозревателе.

Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги