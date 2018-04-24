Попытается вырваться из кризиса: СМИ узнали о важном решении Путина

После инаугурации, которая пройдет 7 мая 2018 года, президент России Владимир Путин примет важное решение и подпишет указ об экономическом плане сроком на шесть лет.

Такую информацию обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что таким образом, власть якобы попытается улучшить жизнь россиян. В частности, сообщается о грядущем увеличении на 10 триллионов рублей расходов в области развития инфраструктуры, образования и здравоохранения в течение шестилетнего срока.

При этом указывается, что окончательная сумма и источники финансирования вряд ли будут обнародованы.

Допускается даже, что могут быть урезаны дотации на оборонную промышленность.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин вмешивается во внутренние дела других стран для ослабления их демократии.