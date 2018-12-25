''Попытается убрать Лукашенко'': раскрыты планы Путина на Беларусь

Президент РФ Владимир Путин после ухода со своего поста может стать главой Союзного государства, объединяющего Россию и Беларусь.

Этот сценарий вероятен, поскольку Путин не собирается упускать власть после окончания президентского срока в 2024 году, заявил в интервью "Сегодня" экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Вряд ли он будет после 2024 года президентом РФ. Будет каким-то начальником, но с другим названием. Сейчас самый очевидный сценарий связан с Беларусью ― не с военной аннексией ее (во что я не верю), а через укрепление Союзного государства, так сказать, создания СССР-2.0", ― предположил Пономарев.

По его мнению, президент России сделает ставку на укрепление взаимоотношений его страны с Беларусью, которые позволят ему возглавить союз.

Владимир Путин и Александр Лукашенко kremlin.ru

"Для Путина тут главное не выйти на прямую конкуренцию с Лукашенко ― он бы не хотел столкнуться с ним на выборах, ибо результат далеко не очевиден. Поэтому Путин будет пытаться его красиво убрать, чтобы самому баллотироваться в президенты Союзного государства, еще на два срока", ― высказал свою точку зрению российский политик.

По мнению Ильи Пономарева, Лукашенко может не избираться на выборах президента, которые пройдут в Беларуси в 2020 году. Вместо этого он пойдет на выборы главы Союзного государства.

"Тогда тот же Медведев (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ― Ред.), согласно Конституции России, переходит назад в кресло президента России. Ему потом и избираться можно ― этот пост уже вновь ничего не решает. А Путин продолжает царствовать под молчаливо-завистливо-озабоченные вздохи лидеров Запада. И под канонаду на украинском фронте", ― высказался Пономарев.

Илья Пономарев Сегодня

Союзное государство или Союз России и Беларуси ― надгосударственное объединение двух стран, которое произошло в 1996 году. Его целью является создание единого политического, экономического, культурного и военного пространства.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре Путин одобрил военную доктрину Союзного государства. Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.