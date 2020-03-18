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18 марта • обновлено в 11:14
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Популярный курорт назвали очагом распространения коронавируса

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Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.

Как сообщила немецкая газета Der Spiegel, многие зараженные в скандинавских странах и Германии посещали этот курорт. Издание отметило, что коронавирусом также был заражен бармен заведения "Китцлох", и многие европейские туристы заразились именно там.

Кроме того, подъемники и бары на курорте работали вплоть до прошедших выходных, несмотря на большое количество заразившихся. Местные издания обвинили работников туристической сферы в желании получить как можно больше выгоды, несмотря на угрозу здоровью людей, а региональные власти – в бездействии. Однако мэр Ишгля эти обвинения отрицает и утверждает, что все меры были приняты своевременно.

Ишгль назвали очагом распространения коронавируса

Ишгль назвали очагом распространения коронавируса

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, нежели об этом говорят официальный данные. Вместе с тем, пандемия может закончиться уже в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Австрия Ишгль
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