Популярный курорт назвали очагом распространения коронавируса

Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.

Как сообщила немецкая газета Der Spiegel, многие зараженные в скандинавских странах и Германии посещали этот курорт. Издание отметило, что коронавирусом также был заражен бармен заведения "Китцлох", и многие европейские туристы заразились именно там.

Кроме того, подъемники и бары на курорте работали вплоть до прошедших выходных, несмотря на большое количество заразившихся. Местные издания обвинили работников туристической сферы в желании получить как можно больше выгоды, несмотря на угрозу здоровью людей, а региональные власти – в бездействии. Однако мэр Ишгля эти обвинения отрицает и утверждает, что все меры были приняты своевременно.

Ишгль назвали очагом распространения коронавируса

Напомним, ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, нежели об этом говорят официальный данные. Вместе с тем, пандемия может закончиться уже в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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